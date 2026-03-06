Incendio de Multicomercio: ¿Cómo retirar la mercadería de la zona afectada?

Más de 100 comerciantes han sacado sus productos de los alrededores del centro comercial, según el Municipio de Guayaquil

Residentes y comerciantes del Multicomercio tienen casi un mes insistiendo por acceder a sus propiedades para retirar mercaderías y pertenencias tras el incendio del centro comercial.

A casi un mes del incendio que dejó inservible al centro comercial Multicomercio y cambió la rutina en sus alrededores, en el sur de Guayaquil, los comerciantes siguen retirando sus mercaderías.

El Municipio informó este viernes 6 de marzo de 2026 que 115 vendedores han podido "recuperar parte de su mercadería y herramientas de trabajo".

Existe "alto riesgo de colapso del inmueble, que ha sido declarado de riesgo extremadamente alto. Por esta razón, cada retiro de pertenencias se ejecuta de manera planificada", indicó la Alcaldía.

042-594800 extensión 3219 es el número telefónico para coordinar la entrega de mercadería

"Moradores de edificios cercanos que fueron evacuados tras el incendio también ingresan al sector de manera controlada para retirar algunas de sus pertenencias, mientras las condiciones permiten un retorno seguro a sus viviendas", afirmó la entidad.

Vecinos retiran sus pertenencias

Emergencia en Multicomercio moviliza a comerciantes: Exigen fecha para demolición Leer más

De a poco, quienes viven en los alrededores del Multicomercio han podido ingresar a sus viviendas a retirar pertenencias, pero no a quedarse.

Así confirmó a EXPRESO uno de los moradores, quien comentó que algunos de quienes alquilaban, cancelaron sus contratos.

A casi un mes de la emergencia, considerada una de las más graves de la ciudad, en los últimos años, persiste la preocupación de residentes y comerciantes, quienes debieron buscar otro lugar para vivir o trabajar.

Las autoridades han dicho que es alto el riesgo de que la estructura del centro comercial, inaugurado a fines de los 80, se desplome.

Sin embargo, aún no se concreta un plan para derrocar la infraestructura, algo que podría demorar meses y costar más de medio millón de dólares.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!