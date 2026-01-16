Los Ceibos y Mapasingue comparten muro en riesgo de caer: esto se plantea en la zona

Vecinos de la cooperativa 12 de Octubre piden reparación inmediata de la estructura, mientras una artista propone un mosaico

En este punto de la cooperativa 12 de Octubre está la pared que divide a Ceibos Norte y Mapasingue Oeste.

Es una barrera territorial, social y de riesgo. La pared no es uniforme, se arquea en ciertos tramos y los moradores la consideran un frágil freno para la gran cantidad de agua que desciende a través del muro cuando llueve.

No solo agua sino también tierra, advierte Rosario Naranjo, mientras barre el portal de su vivienda, en la que ha vivido durante más de cuatro décadas.

Es la cooperativa 12 de Octubre, un espacio de calles empinadas, ubicada en el límite entre el sector de Mapasingue Oeste y la ciudadela Los Ceibos Norte.

En este sector se ubica el muro junto al cual los moradores juegan vóley los fines de semana

Esto se vuelve peligroso cuando llueve porque sale bastante agua de aquí arriba (desde Ceibos Norte)".

Gregorio Choez Morador de la cooperativa 12 de Octubre

La débil estructura separa a ambos sectores -además de las barreras socioeconómicas- que comparten a su vez el peligro de que el muro ceda.

“En el invierno que viene se puede virar porque esa pared ya está floja”, sostiene Gregorio Choez.

Él, junto a otros vecinos de la zona, expresaron temor porque en estos días se construyen cámaras y colectores de aguas lluvias en el 2° pasaje 43 NO.

Pese a ser una obra que facilitará el desfogue de agua cuando llueva, el paso de maquinaria pesada puede debilitar aún más la pared, expresó Choez.

Van a ser cinco años de que un pedazo de la estructura cedió y provocó que un poste cayera sobre un auto estacionado, lo que dejó daños materiales.

Sin embargo, la preocupación ciudadana es que se repita el percance, pero esta vez el muro caiga sobre alguna de las personas que suelen sentarse en bancas de madera que se han improvisado al pie de la pared para observar los partidos de vóley que los vecinos juegan los fines de semana en la calle.

Choez pidió al Municipio de Guayaquil que repare el muro y refuerce la estructura, para evitar el temido colapso.

Con maquinaria pesada se construyen cámaras y colectores de aguas lluvias cerca del muro que divide a Ceibos Norte y Mapasingue Oeste. MIGUEL CANALES

Uno de los moradores, quien pidió mantener su identidad en reserva, comentó a EXPRESO que otro problema es la falta de limpieza de aceras y bordillos. Él solicitó que se mejore la recolección de los desechos.

Solicitamos a la Dirección de Comunicación de la Alcaldía una entrevista para conocer si existe algún proyecto en esta cooperativa para reparar el muro.

La institución respondió a EXPRESO que la Coordinación General de Estudios y Proyectos del Municipio está elaborando los estudios para ejecutar la obra, aunque no se precisó fechas tentativas.

Otra de las inquietudes planteadas fue qué tipo de inspecciones y con qué frecuencia se han hecho para determinar el riesgo de un posible colapso.

Únicamente se ofreció que la próxima semana "se contará con mayor información" sobre estos trabajos, tan esperados por quienes habitan en este sector del noroeste de Guayaquil.

Mosaico para reactivar a Mapasingue Oeste

Mural en el centro de Guayaquil: De qué se trata la obra que se pintó en calle Panamá Leer más

Lo que actualmente es un panorama de riesgo y descuido se puede convertir en una oportunidad para mejorar las condiciones de quienes residen en la cooperativa 12 de Octubre, en el límite entre Mapasingue Oeste y Los Ceibos Norte.

Así lo cree la arquitecta Janet Tábara, quien expresó en sus redes sociales la preocupación por lo que ocurre en este sector del noroeste de la urbe.

Ahí también publicó la proyección de lo que considera es una opción para empezar a recuperar este espacio. Se trata de un mosaico al que ha denominado “Ventana”.

El nombre recoge la esencia de su planteamiento: “Mostrar una realidad, un sueño, algo que puede hacernos meditar y pensar sobre cómo podemos cambiar la realidad de nuestro entorno y de nuestra vida”.

Para esto elaboró un diseño que incluye la imagen de una puerta central y las de 22 ventanas (once a cada lado), que se extenderían a través de lo que hoy es el muro peligroso.

A lo largo de unos 500 metros, Tábara visualiza imágenes que representen elementos de la naturaleza, como pájaros, un pavo real y flores, entre otros.

“También tengo la imagen de una mujer en meditación y de un hombre en transformación”, menciona la artista, quien es sobrina del reconocido pintor y representante del arte moderno nacional, Enrique Tábara, fallecido en 2021.

Ella resaltó que el mosaico, elaborado en cerámica, daría la durabilidad que necesita la obra, para evitar posibles daños o deterioro por el clima.

Muro de contención q separa Mapasingue d Los Ceibos, 2 realidades d mi ciudad Gye, me hizo inspirar el proyecto Ventana, mi humilde aportación, para recuperar el espacio urbano @alcaldiagye @aquilesalvarez pic.twitter.com/9U3769QDXw — Tibiri Takiri (@IvonneJanetTbar) January 12, 2026

Una zona abandonada o deteriorada por la inseguridad o la indiferencia de las autoridades, se transforma cuando se elaboran obras de arte, tal como ha recogido EXPRESO.

Por ejemplo, los murales que el artista Iván Casanova pintó en la avenida Rodrigo Chávez, en Urdesa Norte, fomentaron que los vecinos permanezcan más tiempo en el espacio público, propiciando la convivencia barrial.

En la ciudadela La Pradera 3, en el sur, las obras del muralista Gabriel Peña, cuyo nombre artístico es Gabo, convirtieron el parque en un verdadero ‘Bosque de colores’, que ha servido como espacio para ferias, conciertos y la integración de los vecinos.

Sin embargo, como se recogió en estas páginas, los murales o mosaicos son solo una parte de lo que hay que ejecutar para activar un barrio.

Se necesitan programas que fomenten la activación comunitaria. Por ejemplo, el sueño de tener una galería a cielo abierto en Guayaquil puede derivar en rutas turísticas que activen la economía local y ayuden a enfrentar la inseguridad.

Residentes de la cooperativa limítrofe entre estos sectores ven con optimismo que este tipo de obra llegue a su sector. En el débil muro, que los separa de la urbanización privada, se ha pintado el escudo de Barcelona Sporting Club y la imagen de Homero Simpson.

En la pared se han pintado imágenes como las del escudo del club Barcelona y la del personaje de Los Simpson. MIGUEL CANALES

Tábara calcula que hacer este mosaico valdría unos 200 mil dólares. Ella comentó que hará el planteamiento a la Alcaldía para su realización.

Mientras tanto, quienes conviven junto a la pared no solo esperan su reparación sino también que las autoridades miren al otro lado del muro.

Entre las observaciones que hizo la arquitecta Janet Tábara, están:

Reparar. La experta señala que el muro debe ser fortalecido o reconstruido porque está en peligro de ceder.

La experta señala que el muro debe ser fortalecido o reconstruido porque está en peligro de ceder. Intervención. Con la instalación de la obra se aspira a que el ambiente del barrio mejore, lo que incluirá la seguridad.

Con la instalación de la obra se aspira a que el ambiente del barrio mejore, lo que incluirá la seguridad. Proyección. Este proyecto podría dar paso a una intervención mayor, que incluya siembra de árboles y mejora de los espacios caminables.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!