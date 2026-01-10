Mural en el centro de Guayaquil: De qué se trata la obra que se pintó en calle Panamá

En su paso por Ecuador, el muralista chileno Sofrenia pintó y destacó la necesidad de que la urbe apueste por el arte urbano

El muralista chileno Sofrenia pintó el mural Raymi, en el centro de Guayaquil, que representa a las cuatro regiones de Ecuador.

Los trazos de Mario Moreno Tapia delineaban la figura de cuatro mujeres sobre la pared. Eran los primeros pasos para la elaboración de un mural en el centro de Guayaquil.

Moreno, un ilustrador y muralista chileno, cuyo nombre artístico es Sofrenia, participó este sábado 10 de enero, junto a una decena de estudiantes de arte, en la ejecución de este trabajo en la intersección de Juan Montalvo y Panamá.

Se trató de una jornada de muralismo comunitario, convocada por el Grupo de Estudio de Arte Público (GEAP).

En este punto del centro de Guayaquil se han elaborado murales y grafitis con mensaje social

La actividad estaba prevista que se realice en el muro ubicado en Loja entre avenida Malecón y Vicente Rocafuerte, pero guardias privados les impidieron hacerlo en ese punto, según comentaron los organizadores.

En esa pared, que bordea el campus Las Peñas, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), se borraron desde noviembre pasado los grafitis que artistas locales, nacionales y extranjeros habían hecho desde 2020, según recogió EXPRESO en diciembre pasado.

Sin embargo, esto no desanimó a los artistas, que optaron por trabajar en la otra pared, ubicada a una cuadra. Ahí, estudiantes de la Universidad de las Artes (UArtes) han elaborado murales y grafitis en los últimos meses. Ante la falta de espacio, decidieron borrar uno de ellos.

La pintura blanca empezó a cubrir las imágenes de un hombre con sombrero, al que dos manos le obligaban a sonreír, los rostros de tres niños y un joven de espaldas mientras sostenía una bandera de Ecuador.

El muralista chileno Sofrenia bosquejó el mural Raymi sobre el otro que habían pintado estudiantes de la UArtes, en noviembre del 2025. FRANCISCO FLORES

Ese mural sería reemplazado por el que Sofrenia diseñó con asistentes a un taller y al que denominó Raymi (evento festivo, en quichua). Se trata de cuatro mujeres, que representan a igual número de regiones, portando animales característicos de nuestro país: iguana, oso de anteojos, mono aullador y tortuga.

Guayaquil necesita un arte urbano que cuente las historias y no sea solo de espacios decorativos, sugirió Sofrenia.

Murales que involucren y cuenten historias

“Me gusta abordar temáticas que tienen que ver con el contexto de los lugares, con la historia y con lo que está pasando”, comentó Sofrenia.

“Los murales son para generar espacio de convivencia, trabajar colaborativamente, para no ocultar la realidad. Y los murales como que la están gritando (la realidad) y quizás eso molesta a ciertas personas”, reconoció el artista chileno.

Para él es importante que la comunidad se involucre en la elaboración de murales y que los artistas trabajen con entidades y grupos como artesanos, estudiantes y deportistas, para educar a través del arte.

