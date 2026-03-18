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Liverpool recibirá a Galatasaray en la vuelta de los octavos de final de Champions League.CORTESIA

EN VIVO | Liverpool vs Galatasaray HOY: Hora y canales para ver la Champions League

En Anfield se juega la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Conoce cómo y dónde se verá el duelo

La mística de Anfield se pone a prueba este miércoles 18 de marzo. El Liverpool recibe al Galatasaray en el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, con la obligación imperativa de remontar el ajustado resultado adverso sufrido en Estambul.

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El conjunto inglés llega a esta cita europea en un momento de claroscuros. Pese a mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia en la Premier League (5° lugar), el equipo ha mostrado fisuras recientes, incluyendo un empate ante el Tottenham y la derrota en el partido de ida frente a los turcos.

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Sin embargo, las estadísticas respaldan la fe de la hinchada local: con un promedio superior a los 2 goles por partido, la ofensiva liderada por figuras como Alexis Mac Allister confía en que la presión de Merseyside sea suficiente para quebrar el muro defensivo visitante.

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Galatasaray venció 1-0 a Liverpool en el duelo de ida de octavos de final de Champions LeagueCORTESIA
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Por su parte, el Galatasaray de Okan Buruk llega a Inglaterra en estado de gracia. Los "Leones" encadenan una racha impecable, reafirmada por el contundente 3-0 propinado al İstanbul Başakşehir el pasado fin de semana.

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Con la ventaja del 1-0 en el bolsillo, el planteamiento táctico de Buruk apunta a la solidez defensiva y a explotar la velocidad en las transiciones. El objetivo es claro: dar el golpe definitivo de la temporada y eliminar a uno de los pesos pesados del continente en su propio feudo.

Hora y dónde ver EN VIVO Liverpool vs Galatasaray

El compromiso definitorio entre ingleses y turcos se verá por la transmisión de ESPN 2 y a través de la plataforma de streaming Disney+. En Ecuador, Perú y Colombia será desde las 15:00, mientras que en Argentina, Chile y Paraguay será a las 17:00.

Estadísticas previo al duelo Liverpool vs Galatasaray

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