Agustín Delgado analiza la falta de delanteros en Ecuador rumbo al Mundial 2026

El histórico de la selección habla de la falta de ataque en el equipo que este 27 y 31 de marzo tienen sus últimos amistosos

El Tin analizó a la tricolor previo al Mundial. Asegura que falta peso en delanteros.

De cara a una nueva cita mundialista, el exseleccionado ecuatoriano, Agustín Delgado, analizó la ausencia de delanteros en la Tri y cómo ve la actualidad del equipo dirigido por Sebastián Beccace.

En entrevista con EXPRESO, el Tin, previo a los amistosos ante Marruecos (27 de marzo) y Países Bajos (31 de marzo), apunta que el combinado nacional hará historia en esta edición de la Copa del Mundo a disputarse entre junio y julio.

¡HOLA, PROFE! Sebastián Beccacece, DT de 🇪🇨 #LaTri, se encuentra en el partido entre Huracán y River Plate para observar a Hernán Galíndez, Jordy Caicedo y Kendry Páez.



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¿Qué expectativas tiene para el Mundial 2026?

Mis expectativas son las mismas que todos, o sea, este equipo nos hace soñar mucho. Los chicos vienen haciendo bien las cosas en grandes torneos, con un gran nivel con sus clubes y realmente eso nos da la posibilidad de pensar de alcanzar mucho más en relación a otras ediciones. Así que yo creo que esta selección va a ser cosas importantes.

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¿Hasta dónde cree que va a llegar Ecuador?

Ecuador pasará la primera fase y creo que hasta llega, al menos, a los cuartos de final del Mundial. Tenemos los mejores jugadores en las mejores ligas del mundo y por supuesto hay que soñar. Es una selección que todavía no ha llegado a su límite, tienen todavía mucho más que dar, son jóvenes y en este Mundial van a sacar toda esa capacidad.

¿Hay garantías de hacer goles en este próximo Mundial?

Yo creo que hay jugadores ahora que están en un buen nivel, como Jordi Caicedo o como Djorkaeff Reasco. Lógicamente ahí viene la elección del entrenador, pero pienso que van a estar bien, pienso que Ecuador va a mejorar mucho más en la parte ofensiva, que es lo único que falta afinar.

Luego de eso tenemos una gran nómina que nos permite aspirar a más, y con estos jugadores estamos bastante bien, esperemos, puedan seguir en esa racha.

¿Cómo ve a Jordi Caicedo, cree que alcanza a meterse en la nómina?

Debe tener la oportunidad, porque es un jugador que ya ha estado en la selección, por ahí, a lo mejor le faltaba algo de experiencia, pero ha conseguido tener mucha más estabilidad ahora en Argentina (con Huracán), viene haciendo grandes presentaciones y a la selección tiene que ir el que está en buen momento.

Caicedo es un chico con mucha posición, sigue marcando gol, sigue estando en un buen nivel y eso es lo importante.

¿Qué recomendación le daría a Jordy Caicedo, quien no logra consolidarse en la Tricolor?

Es algo que a veces pasa, y lógicamente esos procesos (de inestabilidad) enseñan mucho. Cuando no logra estabilizarse hay que concentrarse más en aprender, en mejorar, incluso en practicar más. Yo creo que él ha hecho eso y le ha ayudado, no le ha hecho mal.

Caicedo ha madurado muchísimo más, se lo ve con más seguro, más presencia en el área y creo que eso es lo que necesita nuestra selección.

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¿El único problema de la Tri hasta el momento ha sido la falta de gol?

Sí. Pienso que es porque no ha habido un centro delantero de oficio, el único así es Jordi. Él es quien más tiene esas características, se queda más dentro del área y realmente creo que eso es lo que le hace falta a Ecuador, porque tiene mucha llegada, llegamos por todos lados al arco rival.

Lo que necesitamos es alguien que esté ahí esperando, a veces no hay que hacer muchas cosas, sino esperar y ubicarse bien. Entonces, bajo ese argumento se le ve muchas más condiciones a Jordi.

¿Hace falta producción de jugadores en esa posición en el país?

Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, hemos hablado con el presidente de FEF (Francisco Egas) para trabajar con algunos chicos, así que pronto me estaré integrando con algunos jóvenes de las selecciones menores para apuntalarlos. Además de ser parte del directorio, ahora también estaré como entrenador de delanteros.

¿Qué decir de Enner Valencia, el goleador histórico de la selección, quien anticipó su retiro de la Tricolor luego del Mundial?

Bueno, creo que lo ha hecho muy bien hasta ahora y realmente nos va a hacer mucha falta. Ahora no viene jugando mucho (con Pachuca en México) y es importante siempre estar en ritmo previo al Mundial. Creo que eso le va a costar mucho ya por la edad que tiene también, pero sí habría sido ideal tenerlo como el Mundial anterior (Qatar 2022).

Si pudiera llevar un centro delantero a este seleccionado de los que estuvieron en Mundial 2006 ¿cuál llevaría?

Pues, iría yo (risas). En ese equipo teníamos muchos excelentes goleadores como Jaime Iván Kaviedes y Carlos Tenorio. Era una selección con un gran peso ofensivo y también con experiencia.

¿Qué opinión tiene de Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho, quienes trascienden en el balompié de élite mundial?

Estos chicos no ponen a soñar porque andan en un buen nivel y ahora será la oportunidad para ellos de mostrar todo lo que tienen y soltar más, porque aún tienen más que dar en este Mundial. Pienso que ellos lo van a dar todo.

La ventaja de Ecuador es esa, que van apareciendo más y más jugadores, pero lo importante de eso es que, los que aparecen ya tengan esa confianza de que se puede.

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¿Qué opinión tiene de los rivales de Ecuador en el Mundial 2026?

El partido más difícil de Ecuador es el primero, con Costa de Marfil. Será el partido que no hay que perder, es un buen equipo el que tienen ellos.

Costa de Marfil es una buena selección, yo la vi jugar y andan muy bien, son aplicados, con jugadores rápidos, saben a lo que juegan, es un equipo que se repliega rápida y ordenadamente. Y cuando salen en contragolpe llegan al área con 4 o 5 jugadores.

¿Dentro de sus experiencias en mundiales, cuál es el que más recuerda?

Recuerdo todo en los dos que estuve (Corea/Japón 2002 y Alemania 2006), porque los jugué. En Corea y Japón lógicamente, por ser en Asia) era algo muy distinto, pero en Alemania fue totalmente diferente, fue una locura. Nos sentíamos como en Sudamérica porque el fútbol se vivía así, el ambiente era similar. Por esa razón, creo que ahora a Ecuador en Estados Unidos vamos a sentirnos bien, vamos a ser locales.

¿Cómo ve el fútbol ecuatoriano de la actualidad?

Ha mejorado mucho más porque se está haciendo un trabajo en conjunto. Hay clubes que están trabajando desde las inferiores, se está haciendo un trabajo integral y eso creo que ayuda mucho al jugador ecuatoriano para tener la comodidad con la implementación de campos de entrenamiento, los terrenos de juego. Sin duda eso ayuda para que el futbolista mejore el nivel de juego.

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