Incertidumbre en el Municipio de Guayaquil: ¿Habrá recortes masivos este 31 de marzo?

El Municipio de Guayaquil enfrenta un escenario de incertidumbre institucional desde la detención del alcalde Aquiles Álvarez, ocurrida la madrugada del 10 de febrero de 2026. A más de un mes del hecho, el ambiente interno refleja preocupación entre funcionarios y trabajadores municipales.

Hasta este 24 de marzo, no existe un anuncio oficial de un recorte masivo de personal programado para el 31 de marzo. Sin embargo, diversos factores han generado tensión dentro de la institución.

Salida de funcionarios clave aumenta la incertidumbre

En las últimas semanas, se han registrado renuncias y desvinculaciones de figuras cercanas a la administración municipal, lo que ha provocado un remezón en la estructura interna.

Entre los nombres que han dejado sus cargos están Fernando Cornejo, quien ocupaba varios puestos estratégicos; César Poveda, coordinador legal; y David Norero, secretario municipal. A ellos se suma Andrea Giler, quien ya no lidera la Dirección de la Mujer.

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Este proceso también ha alcanzado a empresas públicas como Segura EP y Emapag, lo que refuerza la percepción de inestabilidad en la gestión.

Reformas legales encienden alertas sobre posible reducción de personal

Otro factor que incrementa la preocupación es la advertencia realizada por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, sobre las reformas al COOTAD.

La funcionaria alertó que, de aprobarse la normativa en los términos actuales, los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrían verse obligados a reducir personal.

Tatiana Coronel lidera el Municipio de Guayaquil tras la detención de Aquiles Álvarez. ILUSTRACION/EXPRESO

Según ella, los más afectados serían profesionales que trabajan en el área social, como psicólogos, abogados y terapistas en escuelas municipales.

“¿Qué les vamos a decir a los niños que asisten a nuestras escuelas municipales? ¿Que ya no hay terapistas?”, cuestionó Coronel en una intervención pública.

Crisis administrativa y bloqueo de procesos agravan el panorama

A este escenario se suma una crisis administrativa y presupuestaria. El Municipio ha denunciado el bloqueo de decenas de procesos de contratación por parte del Sercop.

Esta paralización afecta directamente la ejecución de obras y programas sociales, lo que incrementa la presión para realizar ajustes internos, tanto administrativos como financieros.

Pese a este panorama, la administración municipal ha insistido en que los servicios y programas continúan operando con normalidad.

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