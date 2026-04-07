Matrículas para educación virtual fiscal estarán abiertas hasta el 30 de abril

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El proceso de matrículas para la educación virtual Sierra-Amazonía 2026-2027 estará abierto del 6 al 30 de abril, dirigido a jóvenes y adultos que no terminaron sus estudios. El programa gratuito permitirá retomar la básica superior o el bachillerato, con una proyección de 20.000 beneficiarios en todo el país. La inscripción es presencial en distritos educativos y también en línea para ecuatorianos en el exterior, en una modalidad flexible que busca reducir el rezago educativo.

Entre el 6 y el 30 de abril de 2026 estará habilitado el proceso de matrículas para el ciclo lectivo Sierra-Amazonía 2026-2027 en la modalidad de educación virtual, una alternativa dirigida a jóvenes, personas adultas y adultas mayores que no lograron concluir su formación escolar en el sistema regular.

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La oferta corresponde a instituciones educativas fiscales y, según las proyecciones oficiales, busca beneficiar a cerca de 20.000 estudiantes a escala nacional.

Se trata de una modalidad que apunta a reducir el rezago educativo, una problemática persistente en el país asociada a factores económicos, familiares y sociales que obligaron a miles de personas a abandonar las aulas.

El programa permite retomar y finalizar la secundaria

El programa permite retomar y finalizar la Educación General Básica Superior, desde octavo grado, así como el Bachillerato en Ciencias. También incluye a personas sordas con escolaridad inconclusa, quienes pueden acceder a este sistema con apoyos específicos durante el proceso de matrícula y evaluación.

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En el ciclo anterior, correspondiente al régimen Sierra-Amazonía 2025-2026, 18.581 estudiantes se inscribieron en esta modalidad, una cifra que refleja su creciente demanda.

Pasos para acceder

Los interesados deben tener al menos 18 años

Presentar su documento de identidad.

Solicitan contar con un expediente académico; en caso de no tenerlo, la persona deberá rendir un examen de ubicación.

El trámite también requiere proporcionar un número telefónico y un correo electrónico activos.

De manera opcional, se puede presentar una planilla de servicio eléctrico.

Las matrículas se realizan de forma presencial en el Distrito Educativo más cercano.

El programa permite retomar y finalizar la Educación General Básica Superior, desde octavo grado, así como el Bachillerato en Ciencias.Cortesía

En el caso de las personas sordas, el proceso se cumple igualmente en los distritos educativos. Pueden acudir acompañadas de un familiar o solicitar apoyo de interpretación en lengua de señas. Si no disponen de documentación académica previa, deberán rendir y aprobar el examen de ubicación correspondiente.

La modalidad virtual también está habilitada para ecuatorianos que residen en el exterior, en países como Estados Unidos, Chile, España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría.

Para ellos, el proceso de matrícula se realiza en línea a través del portal adistancia.educacion.gob.ec . Posteriormente, deberán rendir un examen de ubicación cuya convocatoria será publicada en la misma plataforma.

El programa es gratuito y contempla acompañamiento docente mediante herramientas tecnológicas. Cada grado o curso tiene una duración de cinco meses y el sistema privilegia la flexibilidad horaria, ya que la mayoría de las actividades se desarrollan de manera asincrónica. Esta característica permite a los estudiantes adaptar sus estudios a responsabilidades laborales, familiares u otras obligaciones.