Quito tendrá Feria Internacional del Libro 2026: detalles se anunciarán el 7 de abril

El Gobierno confirmó que la Feria del Libro de Quito 2026 sí se realizará y dará detalles este 7 de abril.

El Ministerio de Educación informó que este martes 7 de abril dará a conocer los detalles de lo que será la Feria Internacional del Libro de Quito 2026, un evento cultural clave que, pese a recientes cambios administrativos, sí se realizará en la capital ecuatoriana.

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Más de 54.000 asistentes consolidaron la feria en 2025

La noticia llega luego de un escenario de incertidumbre. En 2025, más de 54.700 personas participaron en la Feria Internacional del Libro, con jornadas que superaron las 10.000 visitas diarias. Estas cifras consolidaron al evento como un punto estratégico para el acceso a la cultura y la dinamización del sector editorial en el país.

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Sin embargo, en 2026, el panorama cambió. El Municipio de Quito anunció la suspensión de la feria, argumentando que la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) limita el uso de recursos públicos para actividades culturales. Según el cabildo, estas iniciativas ya no forman parte de las prioridades de inversión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Pese a esta decisión, el Gobierno Nacional confirmó que la feria sí se llevará a cabo. La organización estará a cargo del Ministerio de Educación, en coordinación con la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional, con el objetivo de garantizar la continuidad de este importante espacio cultural.

Este lunes, las autoridades adelantaron que el anuncio oficial incluirá información clave sobre la programación, fechas y sede del evento, que se prevé se realice en el Centro de Exposiciones Quito.

Según un comunicado emitido el pasado 26 de marzo, la nueva organización responde al objetivo de mantener activa la feria en la capital. Además, se busca fomentar la lectura y asegurar el acceso a contenidos culturales para la ciudadanía, en medio de un contexto marcado por decisiones administrativas a nivel local.

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Otras medidas que tomará el Municipio de Quito

Por su parte, el Municipio de Quito planteó una alternativa tras los cambios que le impiden organizar la feria. El alcalde Pabel Muñoz ofreció poner a disposición del sector cultural los espacios municipales para sostener actividades relacionadas con la lectura en la ciudad.

La propuesta se dio en el contexto de la cancelación de la edición de este año bajo el esquema municipal. “Podemos tomarnos Quito con los libros. Que las letras y la lectura se tomen la ciudad”, afirmó Muñoz durante su intervención.

Además, hizo un llamado a los gestores culturales para articular acciones desde estos espacios. “Reunámonos de forma inmediata para poner a su servicio todos los espacios municipales. Hacerlo de manera autogestionada, sin un centavo, pero con toda la voluntad política”, señaló.

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