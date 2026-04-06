Clima en Ecuador este 6 de abril: lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas

El Inamhi prevé cielos nublados con lluvias en Costa, Sierra y Amazonía, además de tormentas eléctricas

Este lunes 6 de abril, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que el país experimentará condiciones variadas según la región. Se anticipan cielos parcialmente nubosos a muy nublados, con precipitaciones en la Costa, Sierra y Amazonía. En esta última, incluso se esperan tormentas eléctricas durante la mañana.

Mientras tanto, en Galápagos el panorama será más estable, con un clima cálido y sin lluvias. Sin embargo, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles altos y muy altos en gran parte del territorio, lo que obliga a tomar precauciones adicionales.

#PronósticoNacionalEc | Lunes 06 de abril: Cielo parcial nublado a nublado en gran parte del país ⛅☁️, con lluvias y tormentas en la Amazonía ⛈️ y precipitaciones dispersas localidades del Litoral . En la región Insular predominará el tiempo más estable y cálido 🌤️. pic.twitter.com/VolYAZ077Z — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) April 6, 2026

Pronóstico por regiones

Costa: En la región costera se prevé un cielo parcialmente nuboso en el sur y muy nublado en el norte. Las lluvias se concentrarán en Esmeraldas, Santo Domingo y Quevedo. Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y 33 °C, con radiación UV alta y muy alta.

Sierra: La Sierra presentará cielos poco nubosos a nublados, con lloviznas en horas de la tarde en ciudades como Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, Cuenca y Loja. Las temperaturas estarán entre los 8 °C y 25 °C. La radiación UV alcanzará niveles altos y extremadamente altos, lo que hace necesario el uso de bloqueador solar y protección adecuada.

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Amazonía: En la región amazónica se esperan cielos nublados con lluvias de intensidad variable en localidades como Nueva Loja, El Tena, Shell Mera y Zamora. Además, se prevén tormentas eléctricas y chubascos matinales en El Coca, Macas y Gualaquiza. Las temperaturas estarán entre los 19 °C y 29 °C, con radiación UV moderada a alta.

Insular (Galápagos): El archipiélago tendrá un cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Las temperaturas se ubicarán entre los 24.5 °C y 32 °C, con radiación UV alta y muy alta.

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Recomendaciones para la jornada

La radiación UV será un factor de riesgo en gran parte del país, especialmente en la Costa y Sierra, donde se esperan niveles altos y extremadamente altos. Se recomienda:

Usar protector solar de amplio espectro.

Vestir ropa ligera pero que cubra la piel.

Portar sombreros o gorras y gafas con protección UV.

Evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación.

En la Amazonía, donde se prevén tormentas eléctricas, se aconseja precaución en actividades al aire libre durante la mañana. En la Costa y Sierra, las lluvias podrían afectar la movilidad, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con antelación.

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