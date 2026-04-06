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El Inamhi informó que el país experimentará condiciones variadas según la región.CANVA

Clima en Ecuador este 6 de abril: lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas

El Inamhi prevé cielos nublados con lluvias en Costa, Sierra y Amazonía, además de tormentas eléctricas

Este lunes 6 de abril, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que el país experimentará condiciones variadas según la región. Se anticipan cielos parcialmente nubosos a muy nublados, con precipitaciones en la Costa, Sierra y Amazonía. En esta última, incluso se esperan tormentas eléctricas durante la mañana.

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Mientras tanto, en Galápagos el panorama será más estable, con un clima cálido y sin lluvias. Sin embargo, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles altos y muy altos en gran parte del territorio, lo que obliga a tomar precauciones adicionales.

Pronóstico por regiones

Costa: En la región costera se prevé un cielo parcialmente nuboso en el sur y muy nublado en el norte. Las lluvias se concentrarán en Esmeraldas, Santo Domingo y Quevedo. Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y 33 °C, con radiación UV alta y muy alta.

Sierra: La Sierra presentará cielos poco nubosos a nublados, con lloviznas en horas de la tarde en ciudades como Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, Cuenca y Loja. Las temperaturas estarán entre los 8 °C y 25 °C. La radiación UV alcanzará niveles altos y extremadamente altos, lo que hace necesario el uso de bloqueador solar y protección adecuada.

Carolina Lozano es la titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

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Amazonía: En la región amazónica se esperan cielos nublados con lluvias de intensidad variable en localidades como Nueva Loja, El Tena, Shell Mera y Zamora. Además, se prevén tormentas eléctricas y chubascos matinales en El Coca, Macas y Gualaquiza. Las temperaturas estarán entre los 19 °C y 29 °C, con radiación UV moderada a alta.

Insular (Galápagos): El archipiélago tendrá un cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Las temperaturas se ubicarán entre los 24.5 °C y 32 °C, con radiación UV alta y muy alta.

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Recomendaciones para la jornada

La radiación UV será un factor de riesgo en gran parte del país, especialmente en la Costa y Sierra, donde se esperan niveles altos y extremadamente altos. Se recomienda:

  • Usar protector solar de amplio espectro.
  • Vestir ropa ligera pero que cubra la piel.
  • Portar sombreros o gorras y gafas con protección UV.
  • Evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación.
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En la Amazonía, donde se prevén tormentas eléctricas, se aconseja precaución en actividades al aire libre durante la mañana. En la Costa y Sierra, las lluvias podrían afectar la movilidad, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con antelación.

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