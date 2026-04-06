Pabel Muñoz anuncia intervención a operadora de buses tras fatal accidente

Un bus arrolló al conductor de una motocicleta y a su acompañante en la av. Mariscal Sucre

Cuatro días después del fatal siniestro de tránsito ocurrido el 2 de abril de 2026 en la avenida Mariscal Sucre, que dejó dos víctimas mortales, un padre y su hija, el alcalde, Pabel Muñoz se pronunció públicamente sobre el hecho.

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En el programa semanal Frecuencia Quiteña de este 6 de abril, el burgomaestre anunció una intervención directa a la operadora de transporte involucrada y la revisión técnica a toda su flota.

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En su intervención, el alcalde recordó que el bus implicado se pasó un semáforo en rojo y circulaba a exceso de velocidad antes de arrollar a la motocicleta, que terminó debajo de la unidad y se incendió.

“Es un irresponsable que se pasa el rojo”, dijo Muñoz, al tiempo que expresó solidaridad con la familia de las víctimas.

Las acciones que inició el Municipio

Asimismo, Muñoz confirmó que se iniciaron procesos de control y sanción tanto para el conductor, quien se dio a la fuga, como para la operadora.

También advirtió que, aunque la ley vigente puede demorar hasta 90 días en activar un proceso sancionatorio formal, pedirá que se aplique la máxima severidad posible, que podría incluir multas de hasta ocho salarios básicos y la reversión definitiva del cupo de operación.

En paralelo, señaló que se dispusieron medidas cautelares inmediatas. Entre ellas, la suspensión por 60 días del registro municipal de la unidad implicada, lo que impide incluso su reemplazo dentro del sistema. A esto se suma una revisión técnica vehicular (RTV) obligatoria para todos los buses de la operadora en un plazo de 15 días.

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También, la Dirección Metropolitana de Movilidad del Municpio solicitará información detallada sobre los conductores: licencias vigentes, afiliación al IESS y condiciones laborales. El objetivo, según Muñoz, es determinar si la empresa cumple con estándares básicos y opera de manera responsable.

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