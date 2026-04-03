Autoridades buscan al conductor del bus que se accidentó con una moto

La Policía y Movilidad iniciaron las investigaciones para localizar al conductor que huyó tras el accidente en Quito

Siniestro. La Policía y el Municipio investigan el accidente de un bus que dejó dos fallecidos en Quito.

Las autoridades iniciaron tres procesos investigativos por el accidente de tránsito entre un bus y una moto, el cual dejó dos personas fallecidas el viernes entre la avenida Mariscal Sucre y la calle Cañaris, en el sur de la Quito.

La Secretaría de Movilidad del Municipio informó que inició un proceso administrativo de investigación del siniestro que involucró a un bus de la operadora Setramas, mientras que el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), de la Policía Nacional, avanza en la investigación técnica de la tragedia vial y continúa con las diligencias para localizar al conductor de la unidad, quien huyó del sitio.

Dentro del proceso que lleva a cabo la secretaría municipal, la entidad solicitó documentación de la habilitación de la unidad, el permiso de operaciones de la compañía, así como del conductor que tendría registrado Setramas.

Los documentos “permitirán sustentar el proceso administrativo que se lleva a cabo” frente al accidente que conmocionó a la ciudadanía, dijo la secretaría.

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Tras el siniestro, el Cabildo anunció que realizará controles a las unidades de transporte de pasajeros en toda la ciudad, los cuales se sumarán al operativo previsto en el feriado.

Por ese motivo, durante la jornada de este viernes 3 de abril de 2026, los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizaron varias inspecciones, controles de velocidad y retuvieron más de una decena de motos en operativos viales.

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