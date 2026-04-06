AMT detiene a conductores de gas ebrios: ¿Qué multas y penas de cárcel enfrentan?

Peligro en Quito: Caen choferes de camiones de gas conduciendo en estado de ebriedad

En un hecho que ha encendido las alarmas sobre la seguridad vial en la capital, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aprehendió a dos conductores que transportaban cilindros de gas bajo los efectos del alcohol.

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Los operativos, realizados este primer fin de semana de abril de 2026, evitaron lo que pudo ser una tragedia de grandes proporciones debido a la naturaleza inflamable de la carga.

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El primer incidente se registró el viernes 3 de abril. Un conductor fue interceptado mientras movilizaba 76 cilindros de gas llenos. Al realizarle la prueba de alcoholemia, el dispositivo marcó la alarmante cifra de 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel de intoxicación severo que comprometía totalmente sus reflejos y capacidad de maniobra.

Apenas 24 horas después, el sábado 4 de abril, la historia se repitió. Otro conductor fue detenido transportando aproximadamente 40 cilindros de gas. En esta ocasión, el examen marcó 0,54 gramos de alcohol, superando ampliamente los límites permitidos para el transporte de carga.

¿Qué dice la ley? Sanciones según el COIP

La normativa ecuatoriana es sumamente estricta con el transporte comercial y de carga debido al riesgo público que representan. Según el Artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP):

Límite para transporte de carga: El máximo permitido es de apenas 0,1 gramos de alcohol por litro de sangre.

Consecuencias legales: Superar este límite no es una simple contravención, sino una infracción grave que conlleva:

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Privación de libertad: Hasta 90 días de cárcel

Multas económicas: Tres Salarios Básicos Unificados (SBU).

Suspensión de licencia: Retiro del documento por 60 días.

La AMT refuerza los controles preventivos

La AMT fue enfática al advertir que conducir bajo efectos del alcohol, especialmente con materiales inflamables, pone en riesgo inminente la vida de peatones, ciclistas y otros conductores. "No solo es una falta a la ley, es un acto de irresponsabilidad criminal", señalaron voceros de la institución.

Dato Clave: Los operativos de control se mantendrán de forma permanente y aleatoria en distintos puntos estratégicos de Quito para garantizar que quienes están al volante de vehículos pesados cumplan con la ley de "Tolerancia Cero".

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