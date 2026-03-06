Trump desprecia a Kristi Noem, cara de la ofensiva contra la inmigración

El presidente la destituye "molesto" tras operación en Minnesota con dos muertos y un derroche de $220 millones en publicidad

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. recibe el respaldo del presidente Donald Trump en medio de tensiones políticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 5 de marzo de 2026, el despido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una de las principales figuras de la ofensiva del gobierno contra la inmigración.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que Markwayne Mullen, un senador republicano de Oklahoma, reemplazará a Noem al frente del poderoso Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el 31 de marzo.

Según varios medios, Trump estaba molesto por la gestión de Noem de la reciente operación contra migrantes indocumentados en Minesota, durante la cual agentes federales mataron a tiros a dos estadounidenses.

Informes de prensa también señalan que Trump se enfureció por las declaraciones de Noem en una audiencia del Senado esta semana. En ella, afirmó que el presidente había aprobado personalmente una campaña publicitaria del DHS de 220 millones de dólares en la que ella tenía un papel destacado.

Trump dijo que Noem, de 54 años, será su enviada especial para una nueva iniciativa de seguridad en el continente americano, que será presentada el sábado.

Noem "ha cumplido su función con creces y ha logrado numerosos y destacados resultados (¡especialmente en la Frontera!)", afirmó Trump.

Esta madre de tres hijos es considerada un pilar del movimiento MAGA (iniciales en inglés de "Devolver la grandeza a Estados Unidos"), que agrupa a los más fervientes trumpistas dentro del Partido Republicano.

Noem es la primera integrante del gabinete de Trump destituida en esta segunda presidencia.

"Guerrero MAGA"

Trump describió a Mullin como un "guerrero MAGA" y afirmó que será un secretario del DHS "espectacular".

"Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, frenar los delitos cometidos por migrantes, asesinos y otros criminales que intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez", aseguró Trump.

La nominación aún debe ser confirmada por el Senado, donde los republicanos tienen mayoría.

En declaraciones a periodistas, Mullin dijo que su objetivo será "mantener la patria segura".

"Creo que hay margen para construir sobre lo logrado y también para mejorar lo que no salió como se esperaba", dijo.

Noem agradeció a Trump por su nuevo cargo y destacó los "logros históricos" en el DHS.

"Tres millones de extranjeros ilegales se fueron de Estados Unidos", escribió en X.

Noem, que provocó un escándalo cuando reveló que se había visto obligada a matar a tiros a su perrita Cricket por su carácter "indomable", es conocida por sus posiciones ultraconservadoras sobre inmigración, pero también sobre el aborto y el porte de armas.

"Derroche"

Los legisladores demócratas celebraron la salida de Noem.

"Fue la cara de una campaña de deportaciones masivas impopular, ilegal y francamente peligrosa que se cobró la vida de estadounidenses inocentes y aterrorizó a muchos más", dijo el senador Dick Durbin. "Hasta el propio presidente terminó admitiendo que no era apta para el cargo".

El senador Adam Schiff, de California, dijo que Noem "debió haber sido despedida hace mucho tiempo".

"Es angustiante que lo que parece haber provocado su despido haya sido su campaña de relaciones públicas (...) ese derroche de recursos de los contribuyentes que en gran medida (la) promovió", dijo el senador Adam Schiff.

Noem fue objeto de críticas bipartidistas en la audiencia del Senado el martes, en su primera comparecencia en el Congreso desde que agentes federales mataron a tiros a Renee Good y Alex Pretti en Minesota durante protestas contra las redadas en enero.

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, pidió la dimisión de Noem y calificó de "desastre" su gestión.

Durbin y otros demócratas le pidieron a Noem que se disculpara por la muerte de Good y Pretti y por haberlos calificado de "terroristas internos".

El senador John Kennedy, republicano de Luisiana y férreo leal a Trump, interrogó a Noem sobre los 220 millones de dólares que el DHS gastó en publicidad televisiva.

Noem dijo que los anuncios habían sido "efectivos". "Fueron efectivos para que su nombre fuera más conocido", replicó Kennedy.

El despido de Noem se produce en medio de un cierre parcial del DHS por falta de presupuesto.

Los demócratas se oponen a asignar nuevos fondos para el DHS hasta que se implementen cambios importantes en la forma en que opera la policía de inmigración (ICE).

