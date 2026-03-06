Pastores oran por Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Una imagen en el Despacho Oval muestra a Donald Trump rodeado de pastores evangélicos que rezan por él

Donald Trump aparece sentado detrás de su escritorio, mientras un grupo de pastores evangélicos coloca sus manos sobre él y eleva una oración.

En el Despacho Oval, Donald Trump aparece sentado tras su escritorio con los ojos cerrados, mientras un grupo de pastores evangélicos coloca sus manos sobre él y eleva una oración. La escena muestra al presidente recibiendo plegarias de guía y protección, en un gesto que mezcla fe y política y que rápidamente se convirtió en una imagen viral.

“Pedimos tu gracia y tu protección sobre él, sobre nuestras tropas y sobre todos los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas armadas. Padre, te rogamos que sigas dando a nuestro presidente la fortaleza necesaria para liderar la nación y mantenernos unidos bajo Dios”.

Con estas palabras, una veintena de pastores evangélicos y líderes religiosos rodearon a Donald Trump. Los religiosos pidieron guía y protección divina, en un intento por asegurar el éxito de la operación Furia Épica, desplegada desde hace una semana por el Ejército estadounidense en coordinación con las Fuerzas de Defensa de Israel.

Happening Now in the Oval Office at the @WhiteHouse.



God Bless the USA!



🙏❤️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/Ebi7DnAnhK — Dan Scavino (@Scavino47) March 5, 2026

Pastores evangélicos en la administración Trump

La escena, encabezada por el pastor Tom Mullins, no resulta del todo excepcional. Antes incluso de iniciar su segundo mandato, la organización Turning Point USA, fundada por el fallecido activista Charlie Kirk, ya había convocado jornadas de oración para pedir la victoria de Trump en las elecciones presidenciales.

Una vez instalado en la Casa Blanca, el republicano profundizó sus vínculos con la iglesia evangélica hasta el punto de incorporar a una asesora espiritual presidencial llamada Paul White, consolidando así la presencia de líderes religiosos en su círculo de confianza.

Luis Gallegos sobre reunión Noboa-Trump: "Hablará cinco minutos; no habrá más tiempo" Leer más

White encabeza la Oficina de Fe de la Casa Blanca, creada durante el segundo mandato de Trump tras la desaparición de la Oficina para Asociaciones Religiosas y Vecinales, vigente en la administración de Joe Biden.

Declaraciones contra España y advertencias sobre Cuba

Mientras esa imagen se viralizaba, Trump volvió a protagonizar titulares por sus declaraciones internacionales. En las últimas horas calificó a España como una “perdedora”. Además, advirtió que lo siguiente en su agenda será Cuba, dejando entrever posibles tensiones futuras en la política exterior estadounidense.

El mandatario también se refirió a Irán, asegurando que Estados Unidos tendrá un papel decisivo en la elección del sucesor del líder supremo ayatolá asesinado.

Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ