Trump asegura que Cuba está "desesperada" por hacer un trato

"Solo es cuestión de tiempo": Trump confirma contacto con Raúl Guillermo Rodríguez Castro para posibles reformas y retirada

Una persona camina frente a un mural con la imagen de Ernesto 'Che' Guevara este jueves, en una calle de La Habana (Cuba).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves 5 de marzo de 2026, que Cuba está "desesperada" por lograr un trato con su Administración de forma inmediata.

"No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada", refirió el mandatario durante su intervención en un evento en la Casa Blanca para celebrar el título de liga en 2025 del equipo de fútbol Inter de Miami, del argentino Lionel Messi.

El republicano agregó que "solo es cuestión de tiempo" el que su Administración se centre en Cuba, dando a entender que la campaña militar que comenzó a ejecutar contra Irán el fin de semana pasado ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

Previo a esta afirmación, el mandatario había asegurado en una entrevista con el medio digital Político que la caída del régimen cubano sería "la guinda del pastel" y explicó que Estados Unidos lleva más de 50 años detrás de este objetivo, pero que para él esto era un objetivo menor.

El próximo blanco

En una entrevista sobre la operación militar lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, Trump insistió en que la isla comunista sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en el país persa, que este viernes llega a su séptimo día y en cuyos ataques iniciales murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula.

"Cuba va a caer muy pronto, por cierto, sin relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo", dijo al medio estadounidense en una breve conversación telefónica.

Las negociaciones se las ha encargado a su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. "Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en esto", agregó.

Las últimas semanas han estado marcadas por informaciones exclusivas en medios estadounidenses como Axios o Miami Herald sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Estos reportes hablan de contactos más que de negociaciones, y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.

