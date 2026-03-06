Pokopia entra a la arena política: así la usaron la Casa Blanca y los demócratas

La tipografía viral del nuevo título de Pokémon saltó de los memes a la política estadounidense

Desde el 27 de febrero, con el lanzamiento de su tráiler oficial, Pokémon Pokopia ha dado mucho de qué hablar no solo por su jugabilidad, sino también por su estética e identidad visual. En este último aspecto, la franquicia parece haber encontrado un nuevo factor diferenciador gracias a su logotipo, cuya tipografía rápidamente comenzó a circular dentro de la cultura digital.

Muy al estilo de Brat, el álbum de Charli XCX, los internautas empezaron a utilizar la tipografía y otros elementos visuales de la portada para crear memes, reinterpretar frases populares locales o simplemente compartir estados de ánimo; imágenes que se pueden lograse a través de un generador gratuito disponible online.

Su presencia en redes sociales fue (y es) tan fuerte que incluso llegó a las campañas de marketing de negocios y marcas reconocidas; entre los casos más llamativos, el de la Casa Blanca.

El 5 de marzo, a través de X, la cuenta oficial compartió una imagen con la emblemática frase “Make America Great Again”, un lema asociado históricamente a la campaña republicana y convertido en uno de los símbolos más reconocibles del actual presidente, Donald Trump.

La respuesta de los internautas tampoco se hizo esperar: algunos tomaron la publicación con humor, pero la mayoría la interpretó como un chiste de mal gusto, señalando que ni Nintendo ni la franquicia Pokémon deberían verse involucradas en ese tipo de narrativa.

Especialmente en consideración a la naturaleza de las recientes acciones de Donald Trump, que de hecho fueron citadas en varias respuestas a la publicación: críticas al sistema migratorio (ICE), ofensas directas al presidente, burlas sobre una posible demanda de la compañía dueña del videojuego, entre otros comentarios; cabe destacar que la mayoría de estos no eran respuestas textuales, sino que también utilizaban la estética de Pokopia.

Sin embargo, dentro del flujo de réplicas hubo un tema que se repitió con mayor frecuencia: Epstein. Numerosos usuarios exigían que se “liberen los archivos” relacionados con el filántropo acusado de manejar una red de pedofilia en la que, según señalan, aparece el nombre del mandatario. Sorpresivamente, uno de los perfiles que se sumó a la conversación fue la cuenta oficial del Partido Demócrata de los Estados Unidos, con la frase "dejemos de proteger a los pedófilos"

Lo cierto es que no es la primera vez que el partido, a través de sus redes sociales, hace referencia al tema Epstein. La cuenta suele utilizar un tono poco convencional para un canal oficial de un partido político; su presencia en redes se caracteriza por el uso de la sátira y un humor asociado a la generación Z.

Bajo la participación de trends (como el de Pokopia), uso de sonidos o canciones populares y el constante "refugio" en la ironía para transmitir un mensaje: lo que incluye videos tipo edits que parodian discursos, burlan directamente a partidos contrarios y otros contenidos de corte similar.

Cuál fue la respuesta de Pokémon y Nintendo

Por su parte, la portavoz de la compañía Compañía Internacional Pokémon, Sravanthi Dev, emitió un comunicado oficial a un periódico estadounidense sobre el uso de su imagen en contextos de agenda política. En el mensaje, señaló que la empresa tiene conocimiento del “contenido social” reciente que incluye imágenes asociadas a su marca.

Sin embargo, también aclaró que no han participado en su creación ni en su distribución, y añadió que no se ha otorgado permiso para el uso de su propiedad intelectual. El comunicado cierra con un recordatorio de la misión de la compañía que, en sus palabras, es “unir al mundo”; por lo que no está afiliada a ninguna postura política.

Con esto, se trata de la segunda ocasión en la que la compañía Pokémon emite un comunicado para aclarar que nunca ha permitido a la Casa Blanca utilizar su propiedad intelectual. La primera ocurrió en septiembre de 2025, cuando la agencia empleó su eslogan “Hazte con todos” en un video que intercalaba fragmentos de su serie de anime con imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE mientras realizaban arrestos.

Actualmente, la compañía enfrenta un conflicto similar al que han tenido varios artistas pop por el uso de su música en contextos políticos y genera un debate sobre los derechos de autor en estos casos.

