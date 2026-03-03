Kesha: “Es asqueroso e inhumano”, sobre el uso de su música en un vídeo militar

No es la primera vez que artistas cuestionan el uso de sus canciones por parte de la administración de Donald Trump

La cantante Kesha se pronunció en redes sociales luego de que la Casa Blanca utilizara una de sus canciones en un video publicado en TikTok.

La artista rechazó el uso de su tema en una pieza audiovisual donde aparece un bombardero estadounidense, y señaló que no autoriza que su música sea vinculada con mensajes que, según afirmó, incitan a la violencia.

“Me ha llamado la atención que la Casa Blanca ha usado una de mis canciones en TikTok para incitar a la violencia y amenazar con la guerra”, escribió. El video incluye la canción Blow como fondo musical mientras se muestran imágenes de un avión militar.

En su comunicado, la intérprete añadió: “Intentar hacer chistes de la guerra es asqueroso e inhumano. Absolutamente NO apruebo que mi música se use para promover la violencia de ningún tipo. El amor siempre vence al odio. Por favor, ámense a sí mismos y ámense los unos a los otros en tiempos como estos”.

Kesha también expresó: “Esta muestra de desprecio absoluto por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que yo represento. Además, no dejen que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los Archivos más de un millón de veces”.

No es la primera vez que artistas cuestionan el uso de sus canciones por parte de la administración de Donald Trump. La banda británica Radiohead también exigió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retirar un video en el que se utilizó su canción Let down. “Exigimos a los amateurs a cargo de la cuenta de redes sociales de ICE que retiren el video. No es gracioso; esta canción significa mucho para nosotros y para otras personas, y no pueden apropiarse de ella sin luchar. Además, váyanse a la mierda…”, escribieron.

En años anteriores, otros músicos como Rihanna, Adele y The Rolling Stones han manifestado su desacuerdo con el uso de su repertorio en actos políticos o publicaciones oficiales sin su consentimiento.

