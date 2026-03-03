ADN no logró votos para destituir al jefe de la bancada correísta acusado por diezmos

Juan González fue acusado por un exasistente por presiones y entrega de dinero. Él dijo que esos recursos le fueron devueltos

Juan Andrés González es el jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea.

El oficialista ADN no logró los votos en el Pleno de la Asamblea para destituir al jefe del bloque correísta Juan Andrés González. Este 3 de marzo de 2026, la acusación por diezmos llegó finalmente al Pleno en donde la resolución para la destitución solamente alcanzó 69 votos afirmativos. Se requerían 101 voluntades.

Un dato relevante fue que esos votos vinieron casi exclusivamente de los asambleístas de ADN. Contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, esta vez sus aliados no pusieron los votos a favor para una iniciativa impulsada desde ADN.

El jefe de la bancada correísta ejerció su defensa ante el Pleno de la Asamblea frente a la denuncia por supuestos cobros de diezmos. El legislador sostuvo que no incurrió en esa falta y afirmó que los gastos asumidos por su asistente fueron devueltos.

El caso de González se trató finalmente en el Pleno este 3 de marzo de 2026, luego de que la sesión convocada para ese fin fuera reprogramada. Inicialmente estaba prevista para la semana pasada, cuando el Legislativo sesionó en Guayaquil.

Durante su intervención, González señaló que la acusación no responde a la falta que se le atribuye, sino a una “persecución política letal y permanente”. Además, argumentó que para que se configure un diezmo debe existir una exigencia y una apropiación de recursos.

Su principal argumento fue que el dinero que su asistente utilizó para la compra de pasajes a Loja y medicinas le fue reintegrado antes de que se presentara la denuncia. Incluso, aseguró que la devolución ocurrió antes de que Hernán Robles formalizara el señalamiento.

González también lanzó cuestionamientos contra su exasistente. Indicó que en mayo de 2025, cuando Robles ingresó a su despacho, registraba ante la Contraloría 11.328 dólares en cuentas bancarias. Según el legislador, al salir del cargo reportó 165.000 dólares.

La acusación de Ana Belén Tapia

En contraste, durante la acusación presentada por la legisladora Ana Belén Tapia (ADN), quien recibió e impulsó la denuncia ante el Comité de Ética, se mencionó la entrega de 2.000 dólares por parte de Robles.

#AsambleaEc2026 #Sesión73 @NielsOlsen otorga la palabra a @JAGonzalvear, por el tiempo máximo de una hora, para ejercer su derecho a la defensa. Se refiere a los hechos por los que ha sido denunciado. pic.twitter.com/uNGBT3jnt6 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 3, 2026

Tapia sostuvo que ese dinero habría sido destinado a asuntos personales del legislador. Reconoció que los recursos fueron devueltos al asistente, pero aseguró que eso ocurrió cuando ya se conocía la posibilidad de una denuncia.

