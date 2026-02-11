Pleno definirá futuro del jefe de bancada RC: informe recomienda destitución

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional aprobó el informe con cinco votos a favor

Juan Andrés González es el actual jefe de la bancada de Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional.

La destitución o no del jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González, se definirá en el Pleno de la Asamblea Nacional. La tarde del 11 de febrero de 2026, el Comité de Ética del Legislativo aprobó el informe en el que recomienda su destitución.

(NO TE PIERDAS: La Asamblea Nacional debatió levantar la inmunidad a Juan Andrés González: ¿qué pasó?)

González enfrentó un proceso en ese comité tras una queja presentada por la asambleísta oficialista Ana Belén Tapia. Fue acusado de recibir dinero de uno de sus colaboradores y, según el informe, existió “coherencia probatoria suficiente” para determinar que el legislador incurrió en la falta de la cual se lo acusó.

RELACIONADAS Comité de Ética de la Asamblea recibió pruebas en denuncia contra legislador de la RC

“Los hecho verificados evidencian que, en el marco de una relación funcional jerárquica con personal a su cargo se habría solicitado y recibido aportes económicos y la asunción de gastos personales que no guardan relación con las funciones institucionales propias del despacho legislativo ni se encuentran amparadas por disposición legal alguna”, señala el informe.

Ley de Ciberseguridad plantea cambios en mallas curriculares: ¿De qué se trata? Leer más

Uno de los argumentos era el préstamo

El documento aprobado por los cinco integrantes del Comité de Ética también sostiene que no era válido el argumento de que se trató de préstamos. Esto debido a que, incluso si esos recursos hubieran sido devueltos, no se eliminaba el hecho de haberlos solicitado en el marco de la relación laboral entre el legislador y su colaborador.

“El Comité de Ética recomienda al Pleno la destitución del asambleísta denunciado”, se lee en el informe. Además, esa instancia recuerda que corresponde al Pleno del Parlamento tomar una decisión definitiva sobre el caso.

La situación de González, sin embargo, aún no está resuelta. Para destituir a un legislador se requiere mayoría calificada, es decir, 101 votos en el Pleno. Para alcanzar esa cifra sería necesario que el correísmo, o al menos una parte de esa bancada, vote a favor.

¿Qué originó el proceso disciplinario?

La asambleísta Ana Belén Tapia, durante la presentación de pruebas, explicó que su denuncia se basaba en la presentada por Hernán Robles, excolaborador del despacho de Juan Andrés González, a quien presuntamente se le habría exigido el pago de diezmos.

La legisladora Ana Belén Tapia (ADN) impulsó la queja contra Juan González en el Comité de Ética. Foto: Matthew Herrera/ Expreso.

De acuerdo con la denuncia de Robles, que consta en el expediente del Comité de Ética, los pagos a González incluían varios rubros, como pasajes de transporte terrestre para viajar a la provincia de Loja —también para sus padres—, el cambio de aceite de su vehículo e incluso la compra de medicinas.

Sobre estos señalamientos, González afirmó que las pruebas presentadas por Tapia lo relevan de los alegatos en su contra, ya que en ningún caso los gastos realizados por el señor Robles pueden ser catalogados como diezmos y fueron devueltos oportunamente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!