González pide que Olsen convoque al Pleno para evitar "boicot" a convención de la RC

El jefe del bloque de la RC, Juan Andrés González, cree que el oficialismo intentará boicotear la asistencia de los asambleístas correístas a la convención del movimiento.

El coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González, dijo este 13 de enero de 2025 que envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, para solicitarle que convoque "de forma oportuna a las sesiones del Pleno" del Legislativo, pues considera que el oficialismo podrí intentar un posible "boicot" a la convención de la organización correísta prevista este fin de semana en Manta.

En un memorando, González le expresó su "preocupación" porque el titular del Legislativo no ha convocado a las sesiones del Pleno, cuando habitualmente se reúne los miércoles de cada semana. Además, le recordó que los próximos sábado 17 y domingo 18 de enero su movimiento realizará su convención para elegir a la nueva directiva nacional de la RC, por lo que consideró que un intento de convocatoria en esas fechas "podría interpretarse como una actuación carente de razonabilidad, ajena a la convivencia democrática que deben regir en la relación entre el Poder Legislativo y las organizaciones políticas".

Por ese motivo, González le solicitó que convoque a la próxima sesión plenaria "con criterio democrático," sin intentar "evitar la presencia de los asambleístas en la convención" del correísmo y adelantó que no aceptará "ningún intento de boicot" desde el oficialismo.

El asambleísta de Loja, también integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria, criticó que no se haya enviado las notificaciones de las sesiones a inicio de semana. "Resulta aún más grave", agregó, porque las últimas reuniones del Pleno han sido continuaciones de encuentros anteriores.

Como jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, envié una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, para advertir que no aceptaremos ningún intento de boicot, donde se busque evitar la presencia de nuestros asambleístas en la Convención Nacional de este fin de… pic.twitter.com/XKkVPneSVJ — Juan Andrés González Alvear (@JAGonzalvear) January 13, 2026

RC se alista a elegir nueva presidenta

En la convención del fin de semana está previsto que la RC elija a la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, como la nueva presidenta del movimiento, quien reemplazará a Luisa González.

Rivadeneira es la única candidata inscrita, según anunció el pasado 9 de enero, el expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa. En un mensaje, el exmandatario manifestó que la nueva directiva estará en funciones desde el 2026 hasta el 2028 y representará a la organización política que ha atravesado "duros momentos", en referencia a la separación de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y a los cuestionamientos de otros cuadros importantes como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, entre otros.

