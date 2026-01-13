Fiscalización tramitará el juicio político a Mario Godoy: Fecha y hora de la sesión

El presidente del Consejo de la Judicatura es señalado por las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el oficialista Ferdinan Álvarez, anunció la fecha y hora de la sesión que dará inicio al trámite del juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

El 11 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió admitir la solicitud de juicio político presentada por el correísmo por presunto incumplimiento de funciones vinculado a las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre supuestas presiones.

Audiencias y sentencias de procesos de corrupción acumulan meses y hasta años sin audiencias y sin que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se interese como sí lo hace con Triple A.



Fiscalización avocará conocimiento y calificará juicio político

En entrevista con A Primera Hora, el asambleísta Ferdinan Álvarez indicó que convocará a la mesa de Fiscalización para este jueves 15 de enero de 2026, a las 15:00. Sostuvo que oficializará la convocatoria la tarde este 13 de enero de 2026, luego de que reciban toda la información sobre el proceso.

Sin embargo, Álvarez aclaró que en dicha sesión la Comisión de Fiscalización primero avocará conocimiento y calificará el juicio político en contra de Mario Godoy, verificando que la solicitud presentada por el correísmo y admitida por el CAL cumpla con los requisitos previsto en la ley.

Godoy dice que "dará la cara" en la Comisión de Fiscalización

Luego de que el CAL admitiera a trámite la solicitud de juicio político, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, publicó un video en sus redes sociales señalando que acudirá a la mesa de Fiscalización para responder a los cuestionamientos.

Godoy recalcó que no teme a los procesos de control y que la fiscalización es parte del sistema democrático. “Quien actúa con honestidad no teme la fiscalización”, señaló, al tiempo de insistir en que el debido proceso debe respetarse y no puede ser reemplazado por presiones externas.

