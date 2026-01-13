Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

FRDINAN ALVAREZ FISCALIZACIÓN ASAMBLEA
El presidente de la Comisión de Fiscalización, el oficialista Ferdinan Álvarez.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Fiscalización tramitará el juicio político a Mario Godoy: Fecha y hora de la sesión

El presidente del Consejo de la Judicatura es señalado por las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el oficialista Ferdinan Álvarez, anunció la fecha y hora de la sesión que dará inicio al trámite del juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

RELACIONADAS

El 11 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió admitir la solicitud de juicio político presentada por el correísmo por presunto incumplimiento de funciones vinculado a las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre supuestas presiones.

Fiscalización avocará conocimiento y calificará juicio político

En entrevista con A Primera Hora, el asambleísta Ferdinan Álvarez indicó que convocará a la mesa de Fiscalización para este jueves 15 de enero de 2026, a las 15:00. Sostuvo que oficializará la convocatoria la tarde este 13 de enero de 2026, luego de que reciban toda la información sobre el proceso.

Sin embargo, Álvarez aclaró que en dicha sesión la Comisión de Fiscalización primero avocará conocimiento y calificará el juicio político en contra de Mario Godoy, verificando que la solicitud presentada por el correísmo y admitida por el CAL cumpla con los requisitos previsto en la ley.

RELACIONADAS

Godoy dice que "dará la cara" en la Comisión de Fiscalización

Luego de que el CAL admitiera a trámite la solicitud de juicio político, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, publicó un video en sus redes sociales señalando que acudirá a la mesa de Fiscalización para responder a los cuestionamientos.

Godoy recalcó que no teme a los procesos de control y que la fiscalización es parte del sistema democrático. “Quien actúa con honestidad no teme la fiscalización”, señaló, al tiempo de insistir en que el debido proceso debe respetarse y no puede ser reemplazado por presiones externas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Plan Preinvernal Guayaquil 2026: los puntos que se limpiarán

  2. CPCCS define fecha para el sorteo de la comisión del concurso para fiscal general

  3. Carnaval 2026 en Ecuador: 5 destinos baratos para viajar en feriado

  4. Marlon 'Chito' Vera, su próxima pelea en UFC: ¿Cuál es su rival y en qué evento será?

  5. Álvaro Rosero confirma que acudirá a la Fiscalía por caso ligado a Harold Burbano

LO MÁS VISTO

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros 13 de enero de 2026

  2. Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: alineaciones y cómo ver | Final Supercopa de España

  3. "Doce días en Quito no sirven" | Expertos cuestionan la pretemporada de Barcelona SC

  4. Radares en la Ruta Viva y la Simón Bolívar: ¿cuándo funcionarán?

  5. UAFE y Fiscalía, en el baile de los intereses políticos: ¿Qué implica?

Te recomendamos