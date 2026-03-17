Cartas de lectores: ¡Ampárenos, señor presidente!

El Dr. Gabriel García Moreno, en calidad de jefe supremo de la República del Ecuador, expidió el 6 de octubre de 1860 el Decreto Supremo de creación de la provincia de Los Ríos, originalmente conformada por los cantones Babahoyo, Baba, Vinces, Puebloviejo, Chimbo y Guaranda, con las parroquias Quevedo y Zapotal, nombrando como capital a la villa de Babahoyo.

Su reconocimiento como capital de la nueva provincia no fue capricho ni casualidad. Ya en 1590 la Tenencia de Babahoyo formó parte del Corregimiento de Guayaquil, dependiente de la Real Audiencia de Quito, fundada en 1563. Tras el pronunciamiento de Guayaquil el 9 de octubre de 1820, libre de la tutela monárquica española, Babahoyo fue el primero en adherirse al movimiento emancipador el 11 de octubre de 1820, convirtiéndose en cuartel general de las tropas republicanas.

Su aguerrida población participó en numerosas proezas en defensa de la heredad territorial de nuestra patria. Sin embargo, con el paso del tiempo, todo el sacrificio y aporte patriótico de los babahoyenses cuando su patria lo ha requerido nunca se vio recompensado. Somos productores importantes de arroz, banano, cacao, soya, maíz, fréjol y sorgo; además, a nivel nacional ocupamos el primer lugar como provincia en la producción agrícola de banano, maíz, cacao y soya, contribución significativa al erario nacional.

Actualmente, como es de conocimiento público, Babahoyo se encuentra inundada en un 90 % debido al desbordamiento de los ríos y esteros que la rodean, provocado por el atípico temporal que afecta al país. Los recursos institucionales de los municipios pequeños no son suficientes para ejecutar planes maestros que solucionen la magnitud del problema; sin embargo, a grandes males, grandes remedios.

Señor presidente de la República, por la severidad de las consecuencias sufridas y por los cientos de miles de personas que padecemos recurrentemente las inclemencias de las temporadas lluviosas, intervenga con el Ministerio de Infraestructura y Transporte en Babahoyo, a fin de realizar estudios hidrológicos, hidráulicos, levantamientos topográficos, diseño vial y demás estudios necesarios para ejecutar un anillo vial y obras de infraestructura en las riberas de los ríos que contengan sus desbordamientos, evitando el sufrimiento de este noble y aguerrido pueblo.

Víctor Eligio Gavilánez Castro