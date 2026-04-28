Met Gala 2026: todo lo que debes saber sobre la noche más exclusiva de la moda

La Met Gala 2026 vuelve a posicionarse como uno de los eventos más esperados —y también más polémicos— del calendario cultural global. La gala, que se celebrará el próximo 4 de mayo en Nueva York, combina moda, arte y poder en una sola noche, pero este año llega marcada por críticas hacia sus patrocinadores.

¿Qué es la Met Gala y por qué es tan importante?

La Met Gala es un evento benéfico organizado por el Museo Metropolitano de Arte (Met), específicamente para financiar el Instituto del Vestido. Más que una fiesta, es una plataforma donde moda y cultura se cruzan con la élite global.

Cada año, la gala marca el inicio de una exposición temática que explora la historia y el impacto de la moda. En 2026, el concepto gira en torno a 'La moda es arte', ligado a la muestra 'Costume Art', que reunirá cerca de 400 piezas entre prendas y obras artísticas.

¿Quién organiza y decide todo?

Detrás del evento está Anna Wintour, figura clave de la industria y considerada el cerebro de la gala. Aunque dejó la dirección de Vogue en 2025, sigue liderando el Instituto de Moda del Met y mantiene el control total del evento: desde la lista de invitados hasta el concepto creativo.

¿Quiénes son los anfitriones y patrocinadores?

Este año, uno de los puntos más comentados es el patrocinio de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, algo inusual porque normalmente el financiamiento proviene de marcas.

Su participación ha generado críticas y protestas en Nueva York, donde activistas cuestionan su rol por temas relacionados con Amazon y su impacto laboral y político.

Fotografía del 16 de abril que muestra un cartel que pide el boicot de la Met Gala colgado en la pared de una tienda en Nueva York (EE.UU).Efe

¿Por qué hay polémica este año?

Grupos activistas han impulsado campañas para boicotear el evento, acusando a los patrocinadores de prácticas cuestionables. Carteles en la ciudad denuncian supuestos vínculos empresariales con políticas migratorias y condiciones laborales.

Aunque la gala siempre ha estado rodeada de debates sobre lujo y desigualdad, esta edición intensifica la discusión sobre el rol de los multimillonarios en instituciones culturales.

¿Quiénes asistirán?

Aunque la lista completa se mantiene en secreto hasta último momento, ya se anticipa la presencia de grandes figuras como:

Beyoncé

Nicole Kidman

Venus Williams

También se espera la asistencia de celebridades como Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat y Angela Bassett.

En años recientes, figuras latinas como Bad Bunny, Rosalía y Shakira han marcado presencia, por lo que no se descarta representación hispana en esta edición.

¿Cuánto cuesta asistir?

La exclusividad es parte del espectáculo. Una entrada individual puede costar alrededor de 75.000 dólares, mientras que las mesas completas superan los 350.000 dólares, generalmente adquiridas por marcas o patrocinadores.

En 2025, la gala logró recaudar 31 millones de dólares, un récord para el evento.

Más que moda: un fenómeno global

La Met Gala no es solo una alfombra roja. Es un evento que define tendencias, genera conversación global y refleja las tensiones entre cultura, poder y dinero.

Este 2026, más allá de los vestidos y celebridades, la atención también estará puesta en el debate que rodea a sus patrocinadores, convirtiendo la gala en un espejo de las discusiones actuales sobre riqueza, influencia y responsabilidad social.