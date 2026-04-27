The White Lotus cambia su elenco: Helena Bonham Carter sale de la serie en pleno rodaje

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Helena Bonham Carter deja la serie The White Lotus luego de iniciar rodaje en Francia.

HBO reescribe el personaje clave y abre un nuevo casting para temporada 4

La serie continúa la grabación en Cannes con cambios en el guion y el elenco.

La serie The White Lotus enfrenta un cambio en su elenco luego de la salida de Helena Bonham Carter durante el inicio del rodaje de su cuarta temporada. La producción, liderada por Mike White, continuará con ajustes en el guion y el casting.

La decisión fue confirmada por HBO transcurridos los primeros días de grabación en Francia. El personaje asignado a la actriz será reescrito y entregado a otra intérprete. El rodaje sigue en marcha en locaciones vinculadas al Festival de Cannes, con cambios en la planificación.

Cambio en el elenco, sale Helena Bonham Carter

La producción de la cuarta temporada de The White Lotus registró una baja en su elenco tras la salida de Helena Bonham Carter. La actriz participó en el inicio del rodaje, pero abandonó el proyecto luego de una semana de trabajo en el set.

La información fue difundida por Deadline y confirmada por HBO. La decisión se tomó después de evaluar el desarrollo del personaje durante las primeras escenas grabadas.

Reescritura del personaje

HBO explicó el motivo de la salida mediante un comunicado. “Con el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus recién comenzado, una vez en el set, ha sido evidente que el personaje creado por Mike White para Helena Bonham Carter no encajaba", se lee en el documento.

Y continúa: "En consecuencia, el papel ha sido replanteado, está siendo reescrito y se le asignará a una nueva actriz en las próximas semanas. HBO, los productores y Mike White lamentan no poder trabajar con ella, pero siguen siendo fervientes admiradores y esperan de todo corazón colaborar con la legendaria actriz en otro proyecto próximamente”.

Según la información difundida, el personaje tenía un rol central dentro de la trama. Pero luego de las primeras escenas, el equipo creativo decidió modificar su construcción narrativa y avanzar con un nuevo proceso de casting.

¿Cómo afecta la producción?

La salida de la actriz se produce en una etapa inicial del rodaje, lo que permite a la producción reformular el personaje sin alterar el desarrollo general de la temporada. El equipo mantiene el enfoque en la continuidad del proyecto.

Aunque no se han detallado otros factores, la decisión se enmarca en criterios creativos. La producción sigue en marcha con la expectativa de definir el nuevo reparto en las próximas semanas.

¿Cuáles son los nuevos nombres en el elenco?

El reparto incluye a Alexander Ludwig, AJ Michalka, Steve Coogan, Chris Messina y Kumail Nanjiani, entre otros. También participan Vincent Cassel, Chloe Bennet y Max Greenfield. La serie mantiene su estructura coral mientras avanza el proceso de producción.

¿Dónde se graba la temporada 4?

La nueva temporada se desarrolla en Francia, con locaciones en Cannes, Saint-Tropez, Mónaco y París. La historia se sitúa en el entorno del Festival de Cine de Cannes, eje de la narrativa de esta entrega.

El rodaje continúa con ajustes en el calendario mientras se reorganizan las escenas. La producción prioriza avanzar con el resto del elenco durante el proceso de reescritura del personaje.