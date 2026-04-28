Fans de The Acolyte reactivan campaña para que regrese tras inesperado repunte en Disney+

Claves para entender el regreso de The Acolyte The Acolyte volvió al top 10 de Disney+ casi dos años después de su cancelación, reavivando el interés por la serie.

La comunidad retomó la campaña #RenewTheAcolyte, insistiendo en que la historia merece una segunda temporada.



El repunte podría estar impulsado por la reproducción automática tras episodios de otra serie de Star Wars, lo que aumentó sus visualizaciones.

La serie The Acolyte, parte del universo de Star Wars, volvió a posicionarse entre lo más visto de Disney+ casi dos años después de su cancelación. Este repunte inesperado ha reactivado una intensa campaña de fanáticos que piden a la plataforma reconsiderar su decisión y producir una segunda temporada.

Según datos de seguimiento de audiencia, la producción alcanzó el puesto número nueve del ranking global el pasado 22 de abril. Su regreso al listado coincidió con la presencia de otra serie de la franquicia, Maul – Shadow Lord, lo que reforzó el interés por contenidos relacionados con la saga.

Una cancelación que nunca convenció a los fans

Estrenada como una historia ambientada 100 años antes de The Phantom Menace, The Acolyte seguía al maestro Jedi Sol, interpretado por Lee Jung-jae, en la investigación de una serie de crímenes misteriosos. El elenco también incluyó a Amandla Stenberg y Manny Jacinto.

A pesar de recibir críticas generalmente positivas, la serie fue cancelada por Disney tras no alcanzar las cifras de audiencia esperadas. Desde entonces, los seguidores han mantenido activa la etiqueta #RenewTheAcolyte en redes sociales, reclamando su regreso.

En los últimos días, el movimiento ha cobrado fuerza nuevamente. Comentarios como “no debieron cancelarla” o “merece una segunda temporada” se han multiplicado, destacando especialmente sus escenas de combate con sables de luz y el desarrollo de personajes.

¿Por qué volvió a ser tendencia?

El renovado interés por la serie podría tener una explicación técnica más que narrativa. La emisión de nuevos episodios de Maul – Shadow Lord incluye una función de reproducción automática que dirige a los usuarios hacia The Acolyte, incrementando así sus visualizaciones dentro de la plataforma.

Este efecto ha devuelto temporalmente a la serie a la conversación digital, demostrando que, pese al tiempo transcurrido, mantiene una base sólida de seguidores.

El futuro sigue en duda

Hasta el momento, Disney no ha anunciado cambios en su decisión inicial. Sin embargo, el comportamiento de la audiencia y la presión de los fans vuelven a poner sobre la mesa una posibilidad que parecía cerrada.

En un universo como el de Star Wars, donde las historias suelen expandirse con el tiempo, el caso de The Acolyte deja abierta una pregunta: ¿puede una serie cancelada encontrar una segunda vida gracias a su propia audiencia?