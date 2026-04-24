Estrenos en streaming: Half Man, Los no elegidos y Cochinas marcan la agenda del fin de semana

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Half Man se estrena en HBO Max y muestra relación entre hermanastros en varias décadas.

se estrena en HBO Max y muestra relación entre hermanastros en varias décadas. Los no elegidos lidera Netflix con seis episodios sobre fe, sectas y secretos.

lidera Netflix con seis episodios sobre fe, sectas y secretos. Cochinas llega a Prime Video el 24 de abril con una historia inesperada, ambientada en 1998.

Half Man, Los no elegidos y Cochinas encabezan los estrenos en streaming este fin de semana. Las nuevas series de HBO Max, Netflix y Prime Video concentran la atención del público. Las propuestas abordan relaciones, sectas y cambios personales. Estas producciones se posicionan entre lo más buscado.

Half Man en HBO Max

Creada por Richard Gadd, la miniserie Half Man presenta en sus seis capítulos la relación entre dos hermanastros a lo largo de varias décadas. La historia se desarrolla entre el presente y episodios situados en 1989, en los que se muestra el origen del vínculo entre los personajes.

¿Es posible reconstruir el pasado?

El relato inicia durante una boda que se interrumpe por la llegada de un personaje que altera la dinámica. A partir de ese momento, la serie reconstruye el pasado de ambos, marcado por violencia, dependencia y conflictos personales. El eje narrativo se centra en la relación entre Niall y Ruben, en un entorno familiar atravesado por tensiones.

Los no elegidos en Netflix

La miniserie Los no elegidos se posiciona como uno de los contenidos más vistos en Netflix. Número 1 destacado en 32 países y 5 en Ecuador, en sus seis episodios, propone una historia vinculada a una secta y a un encuentro que cambia el rumbo de sus protagonistas.

Fe, poder y aislamiento

El argumento gira en torno a una joven madre de una secta aislada que se cruza con un misterioso desconocido. Ambos inician una arriesgada relación que despierta deseos, pero que también desvela secretos oscuros.

La producción, creada por Julie Gearey, explora temas como la fe, el poder y el aislamiento. Su formato breve permite un desarrollo centrado en la trama.

Cochinas en Prime Video

Cochinas (8 episodios) se estrena en Amazon Prime Video y plantea una historia situada en 1998. La protagonista, interpretada por Malena Alterio, asume la gestión de un videoclub tras un hecho familiar.

El negocio enfrenta dificultades económicas, lo que lleva a la protagonista a tomar decisiones que transforman su entorno. La trama aborda cambios personales y sociales a partir de ese contexto.

¿De dónde nace el argumento?

Esta comedia surge luego de que sus guionistas leyeron en 2022 que el consumo de porno había crecido hasta seis veces más en España durante el confinamiento por Covid, particularmente en mujeres. Y que no dejaba de crecer. Pensaron, entonces, que era hora de subir a la ola.

"Es una excusa para que ellas empiecen a sentir cositas y a explorarse y a hablar entre ellas. Luego, se darán cuenta de que este porno que consumen es machista o perpetua según qué estereotipos y comportamientos reguleros", explica una de sus guionistas, Irene Bohoyo.

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