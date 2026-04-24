Estrenos en streaming: Half Man, Los no elegidos y Cochinas marcan la agenda del fin de semana
Half Man, Los no elegidos y Cochinas lideran los estrenos en streaming. Series en HBO Max, Netflix y Prime Video marcan tendencia para este fin de semana
Lo que debes saber
- Half Man se estrena en HBO Max y muestra relación entre hermanastros en varias décadas.
- Los no elegidos lidera Netflix con seis episodios sobre fe, sectas y secretos.
- Cochinas llega a Prime Video el 24 de abril con una historia inesperada, ambientada en 1998.
Half Man, Los no elegidos y Cochinas encabezan los estrenos en streaming este fin de semana. Las nuevas series de HBO Max, Netflix y Prime Video concentran la atención del público. Las propuestas abordan relaciones, sectas y cambios personales. Estas producciones se posicionan entre lo más buscado.
Half Man en HBO Max
Creada por Richard Gadd, la miniserie Half Man presenta en sus seis capítulos la relación entre dos hermanastros a lo largo de varias décadas. La historia se desarrolla entre el presente y episodios situados en 1989, en los que se muestra el origen del vínculo entre los personajes.
¿Es posible reconstruir el pasado?
El relato inicia durante una boda que se interrumpe por la llegada de un personaje que altera la dinámica. A partir de ese momento, la serie reconstruye el pasado de ambos, marcado por violencia, dependencia y conflictos personales. El eje narrativo se centra en la relación entre Niall y Ruben, en un entorno familiar atravesado por tensiones.
Los no elegidos en Netflix
La miniserie Los no elegidos se posiciona como uno de los contenidos más vistos en Netflix. Número 1 destacado en 32 países y 5 en Ecuador, en sus seis episodios, propone una historia vinculada a una secta y a un encuentro que cambia el rumbo de sus protagonistas.
Fe, poder y aislamiento
El argumento gira en torno a una joven madre de una secta aislada que se cruza con un misterioso desconocido. Ambos inician una arriesgada relación que despierta deseos, pero que también desvela secretos oscuros.
La producción, creada por Julie Gearey, explora temas como la fe, el poder y el aislamiento. Su formato breve permite un desarrollo centrado en la trama.
Cochinas en Prime Video
Cochinas (8 episodios) se estrena en Amazon Prime Video y plantea una historia situada en 1998. La protagonista, interpretada por Malena Alterio, asume la gestión de un videoclub tras un hecho familiar.
El negocio enfrenta dificultades económicas, lo que lleva a la protagonista a tomar decisiones que transforman su entorno. La trama aborda cambios personales y sociales a partir de ese contexto.
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¿De dónde nace el argumento?
Esta comedia surge luego de que sus guionistas leyeron en 2022 que el consumo de porno había crecido hasta seis veces más en España durante el confinamiento por Covid, particularmente en mujeres. Y que no dejaba de crecer. Pensaron, entonces, que era hora de subir a la ola.
"Es una excusa para que ellas empiecen a sentir cositas y a explorarse y a hablar entre ellas. Luego, se darán cuenta de que este porno que consumen es machista o perpetua según qué estereotipos y comportamientos reguleros", explica una de sus guionistas, Irene Bohoyo.
Tampoco te puedes perder
- Todos los lados de la cama (Netflix). Esta tercera entrega de la exitosa saga de comedias musicales españolas, aborda con humor los líos amorosos de nuevas generaciones frente a la visión de sus padres.
- Rental Family (Disney +). En esta película, Brendan Fraser se mete en la piel de un intérprete estadounidense que vive en Tokio para darle sentido a su vida. Dirigida por Hikari, Rental Family se describe como un drama cómico que explora la soledad y la conexión humana.
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- La isla del minotauro (Apple Tv). Un minotauro criado por humanos empieza a tener sueños sobre su pasado mítico. Aquello lo llevan a una aventura trepidante de la mano de su hermano y sus amigos, todo con un objetivo: descubrir quién es en realidad. La isla del minotauro está pensada para toda la familia.
- Adorable (Movistar Plus). Este es un drama intimista y conmovedor que sigue a María, una mujer que enfrenta los retos de la maternidad y la ruptura de su matrimonio. Madre de cuatro hijos y profesional comprometida, debe ocuparse de su vida cuando su esposo le pide el divorcio luego de años de distanciamiento. En medio de una crisis personal, encuentra la fuerza para enfrentarse a sus responsabilidades y sanar las heridas emocionales. Un drama conmovedor que explora la resiliencia y las segundas oportunidades.