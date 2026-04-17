'Guerra Mundial Z' tendrá secuela: Paramount lo confirmó en la CinemaCon 2026

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Paramount confirma secuela de Guerra Mundial Z en CinemaCon 2026, 13 años después del estreno.

Guerra Mundial Z, protagonizada por Brad Pitt, recaudó más de 540 millones.

La secuela está en desarrollo, aún no se confirma si Brad Pitt la protagonizará ni si será continuación directa o nueva historia.

La película Guerra Mundial Z, dirigida por Marc Forster tendrá una secuela, según confirmó Paramount Pictures durante la CinemaCon 2026. El anuncio marca el regreso de la franquicia 13 años después de su estreno, tras una larga etapa de rumores sobre su continuación.

El filme original, protagonizado por Brad Pitt, se convirtió en la película de zombis más taquillera de la historia, superando los 540 millones de dólares en recaudación mundial.

Un regreso esperado por más de una década



El anuncio pone fin a años de incertidumbre en torno al futuro de la franquicia. Desde su estreno en 2013, la secuela había sido objeto de múltiples intentos fallidos, cambios de guion y retrasos en producción.

A pesar de los obstáculos, el éxito comercial de la primera entrega mantuvo el interés del estudio por retomar la historia, especialmente en un contexto donde las secuelas y franquicias dominan la industria.

¿Volverá Brad Pitt?

Los primeros papeles de Brad Pitt como protagonista fueron en producciones de alto presupuesto como "A River Runs Through It"Instagram @bradpittofficiallll

Uno de los aspectos clave que aún no ha sido confirmado es la participación de Brad Pitt en esta nueva entrega. Aunque su productora, Plan B Entertainment, está vinculada al proyecto, no se ha oficializado su regreso como protagonista.

Tampoco se ha revelado si la historia continuará directamente los hechos de la primera película o si se tratará de una precuela o una expansión del universo.

Una franquicia que marcó el género zombi

Basada en el libro de Max Brooks, la película logró reinventar el género zombi con una narrativa de gran escala y un enfoque más comercial.

Aunque la adaptación cinematográfica tomó distancia de la estructura original del libro, logró conectar con el público global y posicionarse como un referente dentro del cine de acción y terror.

Un proyecto aún en desarrollo

Por ahora, la secuela se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, por lo que aún no hay detalles sobre el elenco completo, el director ni la fecha de estreno.

Sin embargo, la confirmación oficial ya genera expectativa entre los fans, que durante años han esperado el regreso de una de las historias más exitosas del cine de zombis.

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