Caso Frenillo: defensa afirma que la joven detenida “solo iba a prestar servicios”

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Un juez de Guayaquil ordenó este viernes 17 de abril de 2026 la prisión preventiva contra la ecuatoriana detenida en Puerto Santa Ana, tras la muerte de Jeremy Zambrano, conocido como alias Frenillo.

La procesada, de 19 años, es investigada por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, tipificado en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla penas de hasta siete años de prisión. El magistrado dispuso su traslado a la Cárcel de Mujeres de Guayaquil y fijó un plazo de 30 días para la instrucción fiscal.

Hallazgo de armas y evidencias en el departamento

La joven fue localizada dentro de un departamento ubicado en el noveno piso del edificio Riverfront II, donde también se encontraba alias Frenillo, señalado como cabecilla de la organización criminal Mafia 18. El sujeto murió tras lanzarse desde el inmueble durante un operativo policial en el que iba a ser capturado.

En el procedimiento, la Policía Nacional decomisó una pistola, municiones, 340 dólares en efectivo y cuatro teléfonos celulares dentro del departamento. Además, en el acceso al edificio se halló otra pistola tipo Glock con municiones, la cual también fue incorporada a la investigación.

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Defensa alega desconocimiento de las armas

Durante la audiencia de formulación de cargos, el abogado de la procesada sostuvo que su clienta “solo iba a prestar servicios” y que desconocía la presencia de armas en el lugar, según consta en el acta judicial.

El defensor solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva; sin embargo, el pedido fue negado por el juez, quien consideró los elementos presentados por la Fiscalía.

Puerto Santa Ana bajo la lupa por seguridad

El hecho, ocurrido el jueves 16 de abril de 2026, volvió a poner en discusión la seguridad en Puerto Santa Ana, uno de los sectores más exclusivos de Guayaquil. La reiteración de hechos delictivos en la zona ha incrementado la preocupación entre residentes y visitantes.

Fuentes de Inteligencia de la Policía indicaron a Ecuavisa que alias Frenillo utilizaba identidades falsas para alquilar departamentos en el sector. Según estas versiones, permanecía en cada inmueble por periodos cortos, de no más de cuatro días.

El hombre, de 27 años, registraba al menos siete procesos penales en su contra, lo que refuerza las hipótesis sobre su nivel de movilidad y estrategia para evadir controles.