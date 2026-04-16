Guayaquil: Alias Frenillo, líder de Mafia 18, muere tras caer de edificio en Puerto Santa Ana

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Jeremy Joel Zambrano González, conocido con el alias de Frenillo y señalado como el principal de la organización delictiva Mafia 18, falleció la madrugada de este jueves 16 de abril. El deceso se produjo tras caer del noveno piso de un edificio en Puerto Santa Ana, zona turística del centro-norte de Guayaquil, aproximadamente a las 03:00.

El operativo policial en Puerto Santa Ana

El comandante general de la Policía, Pablo Dávila, informó que el suceso ocurrió en el marco del operativo Apolo 15. Según el oficial, las unidades tácticas estaban por ingresar al departamento para ejecutar la captura de Zambrano cuando este se habría lanzado al vacío. Tras el incidente, los peritos continuaron con el levantamiento de indicios en el inmueble hasta pasadas las 06:00, resultando además en la detención de una mujer para fines investigativos.

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Historial judicial y atentados previos

A sus 27 años, Zambrano contaba con un extenso prontuario que incluía procesos por asesinato, robo, secuestro y tenencia de armas. Pese a la gravedad de los cargos, en enero de 2024 obtuvo medidas cautelares que le permitieron recuperar su libertad.

Su trayectoria estuvo marcada por la violencia, habiendo sobrevivido a dos intentos de asesinato. El primero ocurrió en abril de 2016 en el sur de la ciudad, y el más reciente en julio de 2023, en las inmediaciones del Malecón Simón Bolívar, donde el ataque dejó dos víctimas colaterales.

Sucesión en la estructura delictiva

Zambrano asumió un rol relevante dentro de la agrupación tras el asesinato de George Samir Maestre Mena, ocurrido en octubre de 2023 en una urbanización de la vía a la Costa. Maestre, quien anteriormente dirigía la estructura de Mafia 18, había sido vinculado en investigaciones locales como socio de Leandro Norero, fallecido en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi en 2022.