SNAI confirma deceso de implicado en ataque a TC por causas de salud

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Confirmación del deceso: El SNAI informó el fallecimiento de Charles Suárez Vera, procesado por la incursión armada en TC Televisión, tras complicaciones de salud en Santa Elena.



Causas médicas: El interno padecía una enfermedad hepática preexistente que se agravó en la Cárcel del Encuentro, obligando a su traslado urgente a un hospital general.



Protocolos legales: Aunque el deceso ocurrió el 13 de abril de 2026, las autoridades ratifican que se cumplieron los protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos.

Charles Gonzalo Suárez Vera, uno de los procesados por la incursión violenta a las instalaciones de TC Televisión en enero de 2024, falleció mientras permanecía bajo custodia estatal. La noticia fue confirmada este miércoles 15 de abril, por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Suárez Vera se encontraba recluido en el Centro de Privación de Libertad de Santa Elena, conocido como la Cárcel del Encuentro, ubicada en la zona de Juntas del Pacífico.

Complicaciones de salud en el centro penitenciario

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades penitenciarias, el deceso no fue producto de un hecho violento, sino de complicaciones derivadas de una enfermedad hepática preexistente. El interno presentó un deterioro repentino en su estado físico, lo que obligó a una intervención de emergencia.

Tras ser evaluado inicialmente en el policlínico del centro carcelario, y ante la gravedad de su cuadro clínico, los protocolos de seguridad permitieron su traslado al Hospital General Liborio Panchana Sotomayor.

Confirmación del deceso y protocolos legales

A pesar de la asistencia médica recibida en la casa de salud, el SNAI informó que el fallecimiento se registró el lunes 13 de abril de 2026. Las causas exactas de la muerte quedarán establecidas una vez que las instancias forenses competentes concluyan las pericias legales pertinentes.

La entidad subrayó que los procedimientos de atención se ejecutaron bajo el respeto a los derechos humanos y los lineamientos de seguridad establecidos para la población penitenciaria.

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