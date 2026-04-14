Reo del ataque a TC Televisión muere hospitalizado mientras cumplía condena en El Encuentro

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Interno condenado por ataque a TC Televisión muere en hospital de Santa Elena



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Charles Gonzalo Suárez Vera, de 21 años, falleció en un hospital de la provincia de Santa Elena tras presentar complicaciones de salud mientras cumplía una condena en el Centro de Privación de Libertad El Encuentro. El joven estaba sentenciado por su participación en el ataque armado contra el canal TC Televisión, ocurrido en enero de 2024.

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Deterioro de salud y traslado hospitalario

De acuerdo con la información disponible, el estado de salud de Suárez Vera se agravó, lo que motivó su traslado al hospital Liborio Panchana Sotomayor. Según una fuente que conversó con EXPRESO, el interno muere por tuberculosis.

El Centro Forense de Santa Elena confirmó que el deceso se produjo por causas naturales, por lo que no se activaron protocolos de investigación penal. En ese contexto, la entrega del cuerpo a los familiares fue gestionada directamente por el hospital, conforme a los procedimientos médicos establecidos.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han emitido un informe oficial exhaustivo sobre las circunstancias del fallecimiento.

Contexto carcelario y perfil del interno

Suárez Vera era oriundo de Guayaquil y, según registros judiciales, fue identificado como integrante del grupo criminal Los Tiguerones. Su caso había adquirido notoriedad nacional debido a la arremetida al canal de televisión, ocurrido en el contexto del incremento de hechos violentos vinculados al crimen organizado.