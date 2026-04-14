Hija de alias Gerente pierde apelación por delincuencia organizada

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Claves del caso Kerly Álvarez perdió la apelación y se ratificó su condena por delincuencia organizada.



Otros 11 procesados del caso Comandos de la Frontera también recibieron un fallo adverso.



Álvarez está recluida en La Roca, mientras su padre permanece en la Cárcel del Encuentro.

Kerly Álvarez, hija de Roberto Carlos Álvarez, conocido como alias Gerente, sufrió un revés judicial este lunes 13 de abril de 2026, luego de que se rechazara la apelación a la sentencia en su contra por delincuencia organizada dentro del caso Comandos de la Frontera.

La decisión también alcanzó a otros 11 procesados vinculados a la misma causa, quienes igualmente no lograron revertir sus condenas en esta instancia.

Revés judicial en el caso Comandos de la Frontera

El fallo ratifica la responsabilidad penal de los implicados dentro de esta estructura criminal, señalada por actividades relacionadas con el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Kerly Álvarez había sido sentenciada en julio de 2025 a 13 años de prisión, en calidad de cabecilla, por su presunta participación en esta red delictiva. Además, mantiene otro proceso abierto por un supuesto delito de lavado de activos.

Reclusión en la cárcel de máxima seguridad

Kerly Álvarez y su padre, Roberto Carlos Álvarez, se encuentran recluidos en distintos centros penitenciarios de máxima seguridad en Ecuador.

Roberto Carlos Álvarez cumple su condena en la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena, a donde fue trasladado tras su extradición desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, en diciembre de 2025.

En el caso de Kerly Álvarez, aunque inicialmente permanecía en otro centro de privación de libertad, fue trasladada el 8 de abril de 2026 a la cárcel La Roca, en Guayaquil, como parte de las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades.