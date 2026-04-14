Cierre total de la vía Alóag - Santo Domingo comienza la madrugada del 15 de abril

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Vía Alóag–Santo Domingo cerrada totalmente desde 05:00 del 15 de abril por obras viales.

Prefectura de Santo Domingo anuncia cierre hasta medianoche entre Unión del Toachi y sector KFC.

Conductores interprovinciales deben usar rutas alternas: Calacalí–La Independencia o Las Mercedes–Los Bancos.

La Prefectura de Santo Domingo informó este martes que un tramo de la vía Alóag - Santo Domingo se cerrará de manera total, desde las 05:00 hasta las 24:00 del miércoles 15 de abril de 2026. La suspensión del tránsito se debe a la instalación de cuatro alcantarillas en distintos puntos, cuyas estructuras forman parte de la ampliación de esa carretera que une a la Costa con la Sierra del Ecuador.

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El gobierno local dijo que el cierre del tránsito vehicular concluirá a la medianoche del miércoles y afectará al tramo entre la unión del Toachi y el sector conocido como KFC, en ambos sentidos. Por ese motivo, recomendó tomar rutas alternas.

Los conductores que requieren realizar viajes a nivel interprovincial en esa carretera pueden tomar como vías alternas las rutas:

Calacalí - La Independencia

Las Mercedes - Los Bancos

‼️Recuerda

Para este miércoles 15 de abril de 2026, la vía Alóag- Santo Domingo, estará CERRADA en el tramo Unión del Toachi- KFC, desde las 05:00 hasta las 24:00.

👉🏻Te invitamos a tomar precauciones si tienes planificado viajar. 🚛🚗🛻 pic.twitter.com/XO0V4Qcrx1 — Prefectura Tsáchila (@GadTsachilas) April 14, 2026

Aunque el cierre en ese punto será total, la Prefectura de Pichincha aclaró que el tramo que corresponde a esa provincia sí estará habilitado para el tránsito vehicular, pues la conexión es una de las más importantes para llegar al Litoral.

Otros cierres en la vía Alóag

La suspensión del paso del miércoles es parte de los cierres que tenía previstos la Prefectura tsáchila. Sin embargo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) también indicó que existe otro bloqueo en la vía E-20, en el límite provincial entre Santo Domingo y Pichincha por los trabajos de bacheo y ampliación en la carretera, a la altura del sector de Unión del Toachi.

La Cartera de Estado recomendó a los conductores de los vehículos livianos y pesados a que circulen con precaución para evitar accidentes de tránsito en esa carretera.