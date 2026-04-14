Demi Lovato emociona con 'This Is Me' junto a Joe Jonas en el inicio de su gira 'It’s Not That Deep'

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Demi Lovato inició su gira en Orlando junto a Joe Jonas interpretando “This Is Me”.

El concierto revivió Camp Rock y generó nostalgia entre fans, volviéndose tendencia en redes sociales.

La gira “It’s Not That Deep Tour” arrancó con invitados y presencia de Selena Gomez en el público.

Demi Lovato inició su gira It’s Not That Deep Tour el pasado 13 de abril en Orlando, Estados Unidos, con un concierto que incluyó la participación sorpresa de Joe Jonas y la presencia de Selena Gomez entre el público. El show se volvió viral tras interpretar “This Is Me”, tema icónico de Camp Rock.

El comienzo del tour no solo marcó una nueva etapa musical para la artista, sino que también reactivó la nostalgia de toda una generación que creció con las estrellas de Disney.

Un inicio de gira llena de nostalgia

El concierto en Orlando presentó los nuevos temas de Demi Lovato, como Kiss, Fast y Here All Night, consolidando su nueva etapa dentro del pop electrónico.

Sin embargo, el momento que cambió el rumbo del show fue la aparición inesperada de Joe Jonas, que desató la euforia del público.

El reencuentro con Joe Jonas en el escenario

Demi Lovato y Joe Jonas interpretaron juntos “This Is Me”, canción que marcó su salto a la fama en Camp Rock y que sigue siendo un himno generacional.

Además, aprovecharon el momento para cantar “On the Line”, otro de los temas icónicos de la película, reforzando la conexión con sus inicios en Disney.

Selena Gomez también estuvo presente

El concierto también contó con la presencia de Selena Gomez, quien asistió como espectadora y compartió su emoción en redes sociales.

Su aparición fue interpretada por los fans como un gesto de cercanía y reconciliación, generando aún más conversación en plataformas digitales.

El impacto del regreso a la era Disney

El uso de canciones de Camp Rock en el arranque de la gira demostró cómo la nostalgia sigue siendo un recurso clave en la industria musical.

Este tipo de reencuentros no solo fortalecen el vínculo con los fans, sino que también abren la puerta a posibles colaboraciones futuras.

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