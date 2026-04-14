“Pensé que todo había terminado”: Ana Torroja y el giro detrás de su nuevo disco

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ana Torroja lanza disco propio y habla de su crisis artística tras Mecano



La cantante explica por qué pensó dejar la música antes de este nuevo álbum





Su nuevo disco mezcla sonidos del pasado con una etapa creativa actual

La cantante Ana Torroja presenta Se ha acabado el show, su primer disco compuesto íntegramente por ella. En esta entrevista, habla de su etapa con Mecano, el momento en que pensó dejar la música y el proceso que la llevó a iniciar una nueva etapa artística.

Para EXPRESIONES, conversar con Ana Torroja es encontrarse con una artista que ha aprendido a mirar su trayectoria sin conflicto y, sobre todo, sin nostalgia paralizante.

En el show, su primer álbum compuesto íntegramente por ella, la cantante no busca reinventarse desde la ruptura, sino desde la integración: un ejercicio honesto en el que conviven los sonidos que marcaron su adolescencia, la identidad construida junto a Mecano y una sensibilidad contemporánea que se une con nuevas formas de hacer música.

Este proyecto nace desde un lugar distinto, más íntimo, sin la presión de responder a expectativas externas, y se sostiene en una certeza clara: su historia no necesita ser negada para avanzar.

Lejos de cualquier cálculo, el disco surge como una respuesta emocional a un momento de duda personal, cuando la propia Torroja llegó a preguntarse si su camino artístico había llegado a su fin.

Sin embargo, ese cuestionamiento terminó por abrir nuevas puertas. Rodeada de una generación joven de compositores y productores, encontró en la colaboración un espacio de exploración y aprendizaje, donde la experiencia y la frescura se entrelazan sin jerarquías. Así, cada canción se convierte en un territorio propio, atravesado por recuerdos, emociones y nuevas búsquedas sonoras.

El resultado es un trabajo que respira libertad y que confirma una etapa de reconciliación: Ana Torroja está en paz con lo que fue, con lo que representó Mecano y con lo que sigue siendo hoy.

Se ha acabado el show no es un cierre, sino una afirmación silenciosa de continuidad, así lo confirmó en este diálogo. Un disco que no intenta demostrar nada, pero que lo dice todo: que la música, cuando es auténtica, siempre encuentra la forma de volver a empezar. Por eso, ya emprendió el vuelo para darle vida en diferentes fronteras como la española, la peruana y la mexicana. Ecuador no se quedará atrás.

La entrevista

El disco se llama Se ha acabado el show, pero da la sensación de que es todo lo contrario. ¿Cómo logra ese equilibrio entre lo nuevo y lo que eres hoy?

Como me decía un amigo, soy un poco como Peter Pan, como Campanita. Siempre tengo ese espíritu joven, esa niña que vive dentro de mí. Necesito motivación e ilusión. En este caso, rodearme de gente joven para coescribir y producir me llevó a ese lugar que buscaba, que es el más cercano a mí de todos mis discos. Ese lugar también es ecléctico. Me gusta mezclar contrastes: dulce con salado, frío con calor. Este disco está lleno de pequeños universos que dan personalidad a cada canción. No sé si suena a hace 30 años o a dentro de 30, pero suena a lo que soy hoy.

Usted hablaba de esa analogía de las hadas que desaparecen cuando dejan de creer en ellas. ¿Qué le estaba pasando para sentir que esa “luz” se apagaba?

La falta de interés, de ilusión y de motivación. Sentía que ya lo había hecho todo y que no tenía mucho más que contar. Eso me hizo pensar si realmente se había acabado el momento.

Pero en cuanto empecé a escribir sobre eso, sobre lo que sentía, se abrió la puerta a todo lo demás que hay en el disco. Me sentí libre y tranquila para contar cosas.

¿Usted escribió esas canciones pensando en un disco o fue algo espontáneo?

Fue muy espontáneo. Pensé en hacer un par de canciones, sin prisa y sin expectativas. Fui escribiendo con distintos autores sin saber si algo iba a salir de ahí. Al cabo de un año, cuando presenté las maquetas, mi manager me dijo: “Ana, tienes un disco”. Y yo ni siquiera lo había pensado así. Fue un: ‘¡En serio tengo un disco!’ Llegué a esto haciendo camino, jugando y sin pretensiones. Se hicieron doce temas

Pero presentó 10 ¿Por qué quedaron fuera del disco?

Porque se separaban un poco del concepto. Sin darme cuenta, había un hilo en el disco, y esas canciones no encajaban. No es que fueran malas, pero las dejamos apartadas. Quizá más adelante salgan.

Usted ha vivido todas las etapas de la música. ¿Cómo se siente en esta era digital con un disco independiente?

El formato digital es cómodo porque puedes llevar la música contigo, pero yo soy de vinilos. Me traje muchos cuando me mudé a México y sigo comprando. En este disco hay vinilo y CD. Como soy independiente, la distribución está en España y estoy viendo cómo llevarlo a Latinoamérica. Me gusta sentarme a escuchar música. El formato digital es práctico, pero el físico te conecta de otra manera.

¿En qué orden le gustaría que el público escuche las canciones de este disco?

Pensamos mucho el orden. Tiene una estructura que empieza con la pregunta de si se ha acabado el show y termina con una parte instrumental que te deja en otro lugar. Ese sería el orden ideal, pero cada quien puede escucharlo como quiera.

¿El título es una pregunta o una afirmación?

Es una pregunta. No puse los signos porque estéticamente no me gustaban, pero es una duda real que tenía en ese momento.

¿Usted realmente pensó que se había acabado?

Sí, por la falta de motivación. Sentía que quizá era el momento de parar. Pero no fue así.

¿Cómo fue elegir a los colaboradores del disco?

Empecé pidiendo canciones, pero nada me representaba. Entonces decidí reunirme con autores jóvenes. Hicimos videollamadas para ver si había conexión. Y la conexión fue total. Con todos me sentí muy cómoda. Me enseñaron mucho. Tienen otra forma de pensar, sin límites, sin miedo al error. Eso fue muy enriquecedor.

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¿En algún momento dudó en contar ciertas historias?

No. Es de las veces que más libre me he sentido. No sabía si la gente iba a conectar, pero me he ido encontrando con personas que sí lo hacen. Al final, no somos tan diferentes.

Hay canciones como Leve, Modo avión y Recordar que destacan. ¿Cómo llega a esos sonidos?

Mi intención inicial era ir hacia un sonido más setentero, ligado a mi adolescencia, pero también mezclado con lo actual. ‘Leve’ surgió en una tarde con Ximena Sariñana. Es una canción que te deja respirar, que habla de soltar. Modo avión trata sobre la desconexión, sobre el exceso de tecnología y la falta de comunicación directa. Es una preocupación real para mí. Recordar nació a partir de una melodía al piano. Habla de cómo los recuerdos mantienen viva a una persona o un momento.

¿Cómo fue trabajar emociones tan personales?

Fue un proceso muy catártico y terapéutico. Vas soltando cosas. Algunas canciones son muy personales y seguramente serán más difíciles de cantar en vivo.

“Pensé que ya no tenía nada que contar” Ana Torroja, cantante

Cuéntenos sobre la portada del disco.

Quise hacer algo diferente, más minimalista. En la portada están tres versiones de mí: la persona, la solista y la de Mecano. Todas conviven. El disco habla de soltar, de mostrarse sin filtros, sin interferencias.

¿Cómo será el show en vivo?

Es un show dinámico, con momentos para todo. La gente ha recibido muy bien las canciones nuevas. A medida que pasen los conciertos, las irán cantando más.

Para cerrar, si hoy le preguntan: ¿se ha acabado el show?, ¿qué responde?

No. No se ha acabado. Acaba de empezar de nuevo. Cada disco es un nuevo comienzo.