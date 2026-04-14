Unidad Popular se defiende: solo hay 0,7 % de desafiliaciones, según certificación

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Con una certificación del Secretario General del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la mano, el presidente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, rechazó este martes 14 de abril de 2026, la supuesta desafiliación masiva que pondría en riesgo la existencia legal de su organización.

“No existen las 175.000 desafiliaciones por las que pretenden eliminarnos”, afirmó Atarihuana. Según detalló, desde 2020 se han registrado 1.483 cartas de desafiliación, lo que representa apenas el 0,7 % de las afiliaciones.

Acompañado de otros dirigentes, Atarihuana cuestionó el proceso impulsado desde el organismo electoral y exigió a los vocales principales del CNE que “ratifiquen la vigencia” de la organización política y archiven el trámite.

“Unidad Popular vive y la lucha sigue. No se puede tapar el sol con un dedo”. Geovanni Atarihuana/ presidente Unidad Popular

El pronunciamiento ocurre luego de que, el 26 de marzo de 2026, el CNE determinara que la organización estaría incursa en la causal de cancelación prevista en el artículo 327, numeral 7, del Código de la Democracia, relacionada con la reducción del número de afiliados.

Otros argumentos que expone Unidad Popular

En el artículo 327, numeral 7, inciso final, del Código de la Democracia se precisa que la eliminación de un partido solo puede resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones.

En ese contexto, Unidad Popular recordó que la convocatoria a elecciones seccionales está prevista para el 1 de agosto de 2026, por lo que el CNE tenía solo hasta el viernes 3 de abril, para actuar. "Están fuera de tiempo", repitió Atarihuana. "Archiven el proceso ordenado por Daniel Noboa", dijo.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, ha negado cualquier acusación al respecto. También ha descartado que su independencia para actuar en el organismo electoral se haya perdido luego de que su hermano, Kar Atamaint fue nombrado cónsul en Queens, Estados Unidos, sin tener ninguna experiencia diplomática anterior. Está en el cargo desde el 1 de diciembre del 2023. Noboa fue posesionado en noviembre de ese año.