Leonidas Iza: "Noboa cierra partidos políticos que vayan a ser contrapeso de ADN"

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Leonidas Iza acusa al Gobierno y CNE de cancelar movimientos Construye y Unidad Popular.

El presidente de la Ecuarunari denuncia persecución y alza de combustibles; dice que fue convocado para el 6 de mayo.

El dirigente indígena acompañó a Darío Iza en Fiscalía por investigación del paro 2025.

Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, acompañó este 14 de abril de 2026 a Darío Iza, dirigente del Pueblo Kitu Kara, quien fue llamado a rendir su versión en Fiscalía por el paro nacional de 2025. Luego de la comparecencia, el dirigente indígena criticó los procesos que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la cancelación de los movimientos políticos Construye y Unidad Popular y atribuyó la decisión al Gobierno de Daniel Noboa.

Te invitamos a leer| Asamblea de Ecuador aprobó acuerdo comercial con Corea del Sur; el correísmo votó en contra

"Como no quiere confrontar ni garantizar el derecho a la democracia, simplemente está cerrando movimientos o partidos políticos que vayan a ser contrapeso a su movimiento, ADN (Acción Democrática Nacional). Lo que quiere es ir a unas elecciones con ADN contra ADN. Prácticamente está dejando sin opciones al país", manifestó Iza a su salida de la Fiscalía.

Iza dice que lo convocaron

Según el titular de la Ecuarunari, el Gobierno "está utilizando el CNE y el TCE (Tribunal Contencioso Electoral)" para limitar a las organizaciones.

En ese sentido, contó que él y otras personas del movimiento indígena han recibido llamados para afrontar un proceso similar. "Para el 6 de mayo nos han convocado por la campaña que hicimos por el Yasuní", agregó.

Iza rechazó el aumento del precio en combustibles

En cuanto a la investigación del paro, Iza aseguró que, además del dirigente del pueblo Kitu Kara, "64 compañeros han sido perseguidos en el sistema financiero" en referencia a quienes han sufrido cierres de sus cuentas bancarias por indagaciones y "más de 200 perseguidos por la defensa de los territorios".

Rodeado por algunos seguidores, el dirigente criticó el incremento de los precios de los combustibles, un ajuste que también fue cuestionado el lunes antes por Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

"En el siguiente mes, seguramente, pasaremos los tres dólares, el responsable es Donald Trump y ¿quién es el seguidor? Daniel Noboa. Está generando crisis para los países y también para Ecuador", indicó antes de expresar su rechazo a ese "aumento que afecta a los sectores más empobrecidos".

¿Acudirá a las manifestaciones del 1 de mayo?

Iza consideró que los transportistas "se dejaron engañar" al recibir la compensación por el retiro del subsidio del diésel y estima que ese valor se lo trasladará posteriormente a la ciudadanía.

Pese a las situación actual, el representante no confirmó si se sumará a la movilización del 1 de mayo, convocada por los trabajadores. "No hemos tenido agenda, pero hay la decisión de la Ecuarunari de articular con sindicatos, ambientalistas y todos los que sostenemos la economía", señaló.