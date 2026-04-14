¿Quién es el liquidador que denunció por asociación ilícita a los directivos de Granasa?

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera S.A., presentó una denuncia contra los directivos y accionistas de GRANASA.



El profesional, que representa a una inmobiliaria sentenciada, enfrenta denuncias de víctimas de estafa por intentar despojarlos de sus bienes.

Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la compañía Veranera S.A., tiene un rol protagónico en la trama judicial que envuelve a Gráficos Nacionales S.A. (Granasa).

El contador interpuso una denuncia penal por asociación ilícita ante la Fiscalía del Guayas. Su acción legal apunta a un presunto entramado delictivo diseñado para impedir que la compañía Veranera S.A., propiedad de Ingrid Martínez, obtenga el control del 40% del paquete accionario de la casa editorial. Es decir, acusa a Ingrid Martínez Leisker de asociarse delictivamente para perjudicarse a sí misma, pese a ser ella la accionista legítima de la empresa en liquidación.

Sospechas de coordinación con cuentas "trolls"

La denuncia por asociación ilcíta primero se hizo pública viernes 9 de abril, diversas cuentas anónimas y redes de "trolls" en plataformas digitales anticiparon con precisión la presentación las accionesl liquidador. Esta filtración previa sugiere una estrategia de ataque planificada para desestabilizar a la casa editorial. Tras presentar la denuncia, el liquidador otorgó una entrevista al medio Altavoz, plataforma que se dedica a amplificar la narrativa gubernamental, lo que refuerza las dudas sobre la independencia de su actuación.

¿Quién es el liquidador?

Cadena Asencio es un experto en auditoría forense y cumplimiento tributario. Fue designado por la Superintendencia de Compañías en noviembre de 2025, y cuenta, según Cadena, con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero y asegurador.

Como liquidador, sus primeras designaciones son de 2018. Y actualmente ejerce el rol de liquidador de 13 compañías.

Actualmente, es accionista activo en tres firmas: S&C Asociados S.A., Integra Accounting & Consulting Services (Intacs) S.A.S. y Team Digital TDI S.A.S. Y mantiene una deuda con el IESS.

Víctimas de estafa denuncian al liquidador

Carlos Cadena ejerce simultáneamente la representación de la Urbanizadora del Norte (Urnosa). Esta última compañía cuenta con una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

El rol de Cadena en Urnosa no es puramente administrativo. Documentos judiciales de un procesos de amparo posesorio que está activo señalan que el liquidador impulsa desalojos contra las víctimas de la estafa inmobiliaria, según las víctimas. Estas señalan que son tildadas de "invasoras" pese a que estas poseen derechos sobre los predios.

Los afectados denuncian un "efecto perturbador" en sus viviendas y acusan a Cadena de liderar actos de intimidación que incluyen amenazas con machetes y destrucción de cultivos. "Qué inaudito señor Juez, que el demandado Carlos Cadena Asencio, en representación de la compañía Urnosa que nos estafó 24 millones de dólares decretados en sentencia ejecutoriada, se atreve a tildarnos de invasores a los legítimos propietarios de los referidos terrenos". señala el denunciante. Este caso ahora está en trámite, en un juzgador Civil de Guayauil.