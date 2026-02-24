Intervención de GRANASA: crecen advertencias sobre democracia y libertad empresarial

Un expresidente de la CCQ dice que las empresas deben poder operar sin trabas; analistas prenden las alertas

Como en el tablero de un vehículo, en donde cada luz encendida advierte de una avería, académicos, defensores de derechos y voces del sector empresarial observan las señales que se acumulan, en el gobierno de Daniel Noboa. La intervención de la Superintendencia de Compañías en GRANASA, editora de EXPRESO y Extra, no ha pasado desapercibida; la consideran un síntoma más del deterioro democrático.

Al abogado Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, le preocupa el silencio de algunos sectores del país frente a lo que está ocurriendo. “No sabemos si por miedo, conveniencia o por creer que por no pronunciarse no terminarán siendo perjudicados”, comenta. Y que le parece triste que no actúen en función de principios sino de coyunturas, “incluso bajo esa clásica excusa de que opinar sobre lo que pasa es hacerle el juego a esa otra opción política, ya hemos vivido lo que esos silencios ocasionan”.

Patricio Alarcón, ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, sí aceptó opinar. La actual presidenta, según su equipo de prensa, no pudo ser ubicada. Y la actual presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. Alarcón recordó que siempre ha sido un defensor de la libertad empresarial.

"Las sociedades progresan si los negocios pueden funcionar, evidentemente siguiendo reglas. Pero deben poder operar, sin trabas por parte de superintendencias, del SRI, en general por todas las instituciones regulatorias, que están básicamente para regular o recaudar, no interferir en la operación ni en el patrimonio de los empresarios, porque eso solo crea inestabilidad jurídica y ahuyenta la inversión, en este y todos los gobiernos".

Varios hechos forman parte del guion de Daniel Noboa contra los medios

Santiago Basabe, profesor de la USFQ, apuntó que hay voces empresariales que deben tener una actitud mucho más frontal en este momento. Sobre la intervención que enfrenta GRANASA, afirmó que las coincidencias en política rara vez existen, y que en general las decisiones gubernamentales responden a proyectos, guiones y estrategias políticas de los gobernantes y actores.

Y detalló una colección de hechos relacionados con medios de comunicación: cierre del programa ‘Irreverentes’, compra de una radio y de una plataforma digital de gran alcance, las declaraciones inapropiadas de Cynthia Gellibert (quien admitió ser “enemiga de los medios”), entre otros. “Ese conjunto de cosas me parece que dan cuenta de que lo que sucede alrededor de EXPRESO tiene que ver con un guion político establecido”.

Asimismo Basabe opinó que desde el análisis político en este contexto, la intervención a GRANASA hace pensar en la legitimidad del procedimiento; que más allá del plano puramente jurídico-administrativo, hay un libreto respecto a cómo creen que deben funcionar los medios a partir de los intereses de la vida política.

"Las leyes en Ecuador son referenciales": Santiago Basabe

Un accionista minoritario, como dice ser Inmobiliar, no podría solicitar toda la información confidencial en cualquier empresa, como contratos con clientes o agencias de publicidad o listado de abogados. ¿Qué opina Santiago Basabe al respecto? Él lamenta que las leyes en Ecuador sean referenciales, es decir sean políticas. “No han sido jurídicas y menos en relación a un medio”.

Asimismo, Basabe subrayó que eso debería generar preocupación en diversos sectores políticos, económicos, empresariales y académicos. “Desafortunadamente, tenemos una sociedad poco organizada”.

La sociedad ha perdido el poquísimo tejido social, hasta llegar a niveles en los que no importa lo que le suceda al vecino. Así, un abuso puede terminar minimizado. Santiago Basabe/ profesor USFQ

Así se usan las instituciones: Arturo Moscoso

Arturo Moscoso, analista político y académico, mencionó que es un tema muy delicado que hace pensar en la instrumentalización de ciertas acciones administrativas y jurídicas, con el objetivo de desalentar la crítica e incluso promover la autocensura en el caso de los medios de comunicación. Aunque, aclaró, que el mensaje no es solo para los medios, sino para todo el mundo.

“A quien quiera hacer una crítica o no esté de acuerdo con ciertas políticas, le pueden intervenir o abrir procesos administrativos en sus compañías o negocios”, indicó. Por eso no le parece que sea buena opción no decir nada, para que no le pasen ciertas cosas; no solo en ámbito empresarial sino personal.

Moscoso manifestó que si bien un grupo de empresarios pueden sentir miedo por las consecuencias de sus comentarios, otros analizan todo desde el anticorreísmo-correísmo. Aunque considera que este Gobierno y el de Rafael Correa comparten prácticas en cuanto a la relación con la prensa.

Asumo que la gente tiene miedo y les es difícil opinar. Pero no está bien que se impida que cualquier empresa trabaje de una manera normal, pues genera empleo. Patricio Alarcón/ Ex presidente de la CCQ

Estos representantes empresariales no contestaron:

EXPRESO intentó obtener una reacción de las principales autoridades de la Cámara de la Industria y Producción, y las cámaras de Comercio de Guayaquil y de Quito. A todas se las intentó contactar a través de mensajes de texto. Mónica Heller, principal de la Cámara de Comercio de Quito, no fue localizada por su equipo. Mientras que María Paz Jervis, titular de la Cámara de la Industria y Producción, está de viaje. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, no respondió.

Contexto: el acoso a GRANASA

En septiembre 2025, La Posta habló de un supuesto informe del SRI en contra de GRANASA, sin argumentos. Fue el primer embate.

