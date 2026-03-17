Alias Gerente sigue en prisión: Tribunal niega cambio de medidas cautelares

Alias Gerente ya había apelado previamente la medida, argumentando que la prisión preventiva no era proporcional ni necesaria

El Tribunal de apelación rechazó el pedido de cambio de medidas cautelares y ratificó la prisión preventiva.

El Tribunal de apelación rechazó el pedido de cambio de medidas cautelares y ratificó la prisión preventiva contra Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, y Robenth Luis Jiménez Hernández, coprocesado en la misma causa por presunto lavado de activos dentro del denominado caso Comandos de la Frontera.

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La decisión se adoptó luego de analizar la solicitud presentada por las defensas, que buscaban revertir la medida privativa de libertad dictada en etapas previas del proceso. El Tribunal acogió el criterio expuesto por la Fiscalía, que pidió mantener la prisión preventiva al considerar que persisten los riesgos procesales.

Alias Gerente ya había apelado previamente la medida, argumentando que la prisión preventiva no era proporcional ni necesaria en su caso, según consta en el expediente judicial. No obstante, los jueces concluyeron que los elementos presentados por las partes no justificaban un cambio en la situación jurídica de los procesados.

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Alias Gerente ya había apelado previamente la medida Archivo

Los tentáculos de la estructura Comandos de la Frontera

Roberto Álvarez y Roberth Jiménez son investigados por su presunta participación en operaciones financieras irregulares vinculadas a la estructura criminal conocida como Comandos de la Frontera, un grupo señalado por las autoridades por actividades ilícitas en zonas fronterizas y por el manejo de recursos de origen presuntamente ilegal.

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La resolución del Tribunal se da en el marco de la fase de apelación, en la que se revisó la legalidad y necesidad de la medida cautelar. Con este fallo, ambos procesados continuarán privados de libertad mientras avanza la causa penal.

Hasta el momento, no se ha informado si las defensas presentarán nuevas acciones legales o acudirán a instancias superiores. Tampoco se han difundido detalles adicionales sobre el avance de la investigación ni sobre eventuales nuevas diligencias.

Roberto Carlos Álvarez Vera fue detenido en junio de 2025 en Emiratos Árabes Unidos como parte de un operativo internacional realizado con el respaldo de Interpol y autoridades locales. Luego de varios meses de gestiones judiciales y diplomáticas, su extradición a Ecuador se concretó a finales de diciembre de 2025.

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