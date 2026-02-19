La SIP expresa preocupación por intervención a editora de EXPRESO y EXTRA

La organización instó a las autoridades ecuatorianas a actuar con transparencia y respeto al debido proceso

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación ante la intervención de la empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, dispuesta por la Superintendencia de Compañías de Ecuador. La organización exhortó a las autoridades a actuar con transparencia y estricto apego al debido proceso.

Detalles de la medida oficial

La Superintendencia de Compañías dispuso la intervención de GRANASA tras acoger el argumento de Inmobiliar, que alegó una supuesta vulneración de sus derechos como accionista del 2,56 % al no recibir información solicitada a la empresa. Sin embargo, la propiedad de ese paquete accionario atraviesa actualmente un proceso legal.

La defensa de Carlos Martínez Bruno, director de EXPRESO y quien disputa la titularidad de esas acciones, sostiene que sus derechos fueron vulnerados al no ser escuchado como comprador de buena fe. Su abogado, Nino Cassanello, afirmó que han solicitado sin éxito la revocatoria de la providencia judicial y la convocatoria a audiencia, y que incluso presentaron un recurso de apelación que aún no ha sido despachado, lo que —según dijo— mantiene el caso en un “punto muerto”.

Por su parte, GRANASA ha reiterado que actúa conforme a la Ley de Compañías y que el propio artículo 15 contempla excepciones para la entrega de información cuando esta pueda ser utilizada para fines extra sociales o perjudicar a la compañía. La empresa advierte que el requerimiento de detallar asesores legales y casos podría vulnerar la reserva abogado-cliente y expresa preocupación por el posible uso de esos datos.

La medida incluyó el nombramiento de una interventora externa, quien deberá presentar informes mensuales sobre la situación de la compañía.

Advertencias sobre el debido proceso

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que la disposición “plantea serias dudas sobre el respeto a las garantías fundamentales del debido proceso”.

Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., advirtió además que “el control sobre empresas independientes no puede, en ninguna circunstancia, convertirse en un mecanismo indirecto de censura o presión editorial”.

Preocupación por posible efecto intimidatorio

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, afirmó que la intervención “representa un acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente”.

Ramos, también directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), hizo un llamado a las autoridades “a actuar con estricto apego al debido proceso, garantizar la transparencia en sus actuaciones y abstenerse de cualquier acción que pueda interpretarse como un intento de coartar la libertad de expresión”.

Reacciones de organizaciones y del medio

La organización Fundamedios también rechazó la medida y la calificó como “una acción desproporcionada y de alto riesgo para la independencia editorial”, en un mensaje publicado en la red social X. Añadió que la decisión “se inscribe en un patrón de decisiones y directrices estatales que restringen y presionan a la prensa desde distintas instituciones públicas”.

¿Qué es la SIP?

La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

