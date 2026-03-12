AMT confirma revisión sin multa para vehículos con placa 1 hasta noviembre

En marzo deben cumplir con el trámite los vehículos con placas terminadas en 1 y 2

Tras varias semanas de interrupciones en los servicios vehiculares a nivel nacional, la atención comienza a normalizarse. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los vehículos con placa terminada en 1 podrán completar su proceso de revisión sin pagar multa hasta noviembre de 2026.

La medida se adopta luego del cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) durante un mes, en medio de una investigación de la Fiscalía General sobre una presunta red de corrupción dentro de la institución.

En el caso de la capital, la AMT retomó desde el 9 de marzo de 2026 varios servicios, entre ellos la revisión técnica vehicular, uno de los requisitos principales para completar el proceso de matriculación anual.

De acuerdo con el calendario vigente, durante marzo deben cumplir con el trámite los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2.

Sin embargo, debido a los inconvenientes generados por la paralización de los sistemas vinculados a la ANT, las autoridades municipales resolvieron que los automotores con placa finalizada en 1 queden exentos del pago de la multa de 25 dólares por calendarización.

Esto permitirá que los propietarios puedan realizar el trámite hasta noviembre sin recargos.

Atención en los centro de matriculación

En cuanto a la atención presencial, la AMT detalló que diariamente se habilitan 326 turnos en el Centro de Matriculación Bicentenario y 256 turnos en el Centro de Matriculación Quitumbe para los servicios que requieren cita previa.

Además, la entidad hizo un llamado a los propietarios cuyos vehículos ya aprobaron la revisión técnica vehicular pero aún no han obtenido el Permiso Anual de Circulación, para que completen el proceso a través del portal web institucional de la AMT y así evitar contratiempos en los controles de tránsito.

