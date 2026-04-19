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La reciente presentación del estimado de crecimiento económico para 2026 por parte del Banco Central del Ecuador (BCE) ha coincidido con aquellas presentadas por el Banco Mundial y el FMI en estos días. Los tres esperan un crecimiento de 2,5 % al finalizar el presente año. En el BCE la información se la puede analizar con mayor detalle. De 20 principales industrias que se utilizan para determinar el Valor Agregado Bruto, 12 crecen a menor ritmo que un año atrás. Comercio, que representa el 15 % de la economía, espera crecer en 2026 un 2,6 %, cuando en 2025 creció 5,2 %. La segunda en importancia es Explotación de Minas y Canteras. El año anterior cayó 6,5 % y para 2026 esperan crezca 4,5 %. Si la producción de petróleo logra subir de los 461 mil barriles por día (bpd) del año 2025 a los 477 mil bpd del 2024, ese rebote ayudaría a alcanzar la cifra estimada; sin embargo, en los dos primeros meses del presente año van 12 mil bpd por debajo del promedio deseado.

En el grupo de 12 industrias cuyo peso individual supera el 4 % del PIB y representan el 80 % de la economía, Actividades financieras y de seguros, Agricultura, ganadería y silvicultura y Manufactura de productos alimenticios, crecían en 2025 sobre el 8,5 % y para el 2026, en promedio, lo harán al 3,2 % dentro de la expectativa que representa la dificultad de sostener el crecimiento luego de un año de ‘rebote’.

El FMI, en su reciente presentación de las Perspectivas de la Economía Mundial señala: “Tras haber resistido al aumento de las barreras comerciales y la incertidumbre el año pasado, la actividad mundial enfrenta ahora la dura prueba del estallido de la guerra en Oriente Medio. Bajo el supuesto de que el conflicto siga siendo de duración y alcance limitados, se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere hasta el 3,1 % en 2026 y el 3,2 % en 2027. Para 2026 se proyecta un leve aumento de la inflación general, que volvería a descender en 2027. Se prevé que la desaceleración del crecimiento y el aumento de la inflación sean especialmente pronunciados en las economías de mercados emergentes y en desarrollo”.

Dependiendo de la amplitud o alargamiento del conflicto bélico podría llegar a “debilitar notablemente el crecimiento y desestabilizar los mercados financieros”. Para Ecuador, en especial para el Presupuesto General del Estado, es muy importante mantener buen acceso a nuestros financistas, de quienes debemos recibir aún más de USD 9.000 millones en lo que resta del año y evitar enfriar la economía desde el sector público.

Nuestra inflación hasta marzo luce bastante controlada. A nivel global hay preocupaciones que podríamos empezar a importarla y afectar nuestra expectativa, que la ubicaba con un techo de 3 %. Localmente nuestro ‘timing’ no va en línea con mantener sin alimentar el fuego de la inflación. Ubicar 15 % de IVA a productos de canasta que previamente no lo pagaban, si bien no es inflacionario, incidirá en el nivel de inflación al cerrar el año, pero seguramente mucho menos que el aumento de costos en producción por subida de precios que tengan incorporados componentes de petróleo o derivados.

Ese 2,5 % que nos dan de crecimiento para 2026, que supera al promedio de América Latina (2,1 %), no nos alcanza para señalar que vamos mejor, desde la prepandemia, con relación a nuestros vecinos. Seguimos acelerando con el freno de mano puesto.