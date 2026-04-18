Corte de agua en Guayaquil: ¿A qué hora empieza la suspensión del sábado 18 de abril?

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe La suspensión del servicio de agua potable se dará en varios sectores este sábado 18 y domingo 19 de abril

de abril El corte comenzará a las 22:00 del sábado y se extenderá hasta las 15:30 del domingo

y se extenderá hasta las 15:30 del domingo Interagua indicó que se rehabilitarán acueductos, entre otras labores

En las cooperativas, lotizaciones y urbanizaciones ubicadas entre los kilómetros 14 y 26 de la vía a Daule comenzará este sábado 18 de abril de 2026, a las 22:00, el corte de agua potable que durará 17 horas.

La concesionaria Interagua informó que la suspensión permitirá realizar la rehabilitación del acueducto ubicado en el kilómetro 21,5 de esta vía, a la altura del Country Club.

En este sector se prevé que el servicio se reanude a partir de las 15:00 de este domingo 19 de abril.

Corte de agua se extiende a otras zonas de Guayaquil

Sectores de la vía Narcisa de Jesús tendrán la suspensión de este servicio básico este domingo 19 de abril, de 03:00 a 15:30.

Se incluirá a las siguientes urbanizaciones:

Mucho Lote 1 y 2

Horizonte Dorado

Villa Ensueño

Ciudad del Río 2

Veranda

La Perla

Arcos del Río

Colinas del Maestro

Romareda

Parque comercial Nexus

Jardines del Río

Bastión (bloques 3, 4, 8, 9, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D

Villa España (etapas Valencia, Madrid, y Sevilla)

Suspensión del servicio en el suroeste de Guayaquil

Por trabajos en la intersección de 10 de Agosto y Gustavo Ledesma, en el suroeste, Interagua suspenderá el servicio desde las 22:00 de este sábado 18 hasta las 07:00 del domingo 19.