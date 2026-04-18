Cortes de agua en Guayaquil
Corte de agua en Guayaquil: ¿A qué hora empieza la suspensión del sábado 18 de abril?
Sectores de la vía a Daule serán los primeros en enfrentar el corte del servicio, que se extenderá hasta el domingo 19 de abril en Guayaquil
Lo que se sabe
- La suspensión del servicio de agua potable se dará en varios sectores este sábado 18 y domingo 19 de abril
- El corte comenzará a las 22:00 del sábado y se extenderá hasta las 15:30 del domingo
- Interagua indicó que se rehabilitarán acueductos, entre otras labores
En las cooperativas, lotizaciones y urbanizaciones ubicadas entre los kilómetros 14 y 26 de la vía a Daule comenzará este sábado 18 de abril de 2026, a las 22:00, el corte de agua potable que durará 17 horas.
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La concesionaria Interagua informó que la suspensión permitirá realizar la rehabilitación del acueducto ubicado en el kilómetro 21,5 de esta vía, a la altura del Country Club.
En este sector se prevé que el servicio se reanude a partir de las 15:00 de este domingo 19 de abril.
Corte de agua se extiende a otras zonas de Guayaquil
Sectores de la vía Narcisa de Jesús tendrán la suspensión de este servicio básico este domingo 19 de abril, de 03:00 a 15:30.
Se incluirá a las siguientes urbanizaciones:
- Mucho Lote 1 y 2
- Horizonte Dorado
- Villa Ensueño
- Ciudad del Río 2
- Veranda
- La Perla
- Arcos del Río
- Colinas del Maestro
- Romareda
- Parque comercial Nexus
- Jardines del Río
- Bastión (bloques 3, 4, 8, 9, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D
- Villa España (etapas Valencia, Madrid, y Sevilla)
Suspensión del servicio en el suroeste de Guayaquil
Por trabajos en la intersección de 10 de Agosto y Gustavo Ledesma, en el suroeste, Interagua suspenderá el servicio desde las 22:00 de este sábado 18 hasta las 07:00 del domingo 19.