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Cortes de agua en Guayaquil

Corte de agua en Guayaquil: ¿A qué hora empieza la suspensión del sábado 18 de abril?

Sectores de la vía a Daule serán los primeros en enfrentar el corte del servicio, que se extenderá hasta el domingo 19 de abril en Guayaquil

La ciudadanía se alista para el corte del servicio de agua potable que durará dos días en Guayaquil.

La ciudadanía se alista para el corte del servicio de agua potable que durará dos días en Guayaquil.FRANCISCO FLORES / EXPRESO

Juan Pablo Pérez Tomalá
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Juan Pablo Pérez Tomalá

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Lo que se sabe

  • La suspensión del servicio de agua potable se dará en varios sectores este sábado 18 y domingo 19 de abril
  • El corte comenzará a las 22:00 del sábado y se extenderá hasta las 15:30 del domingo
  • Interagua indicó que se rehabilitarán acueductos, entre otras labores

En las cooperativas, lotizaciones y urbanizaciones ubicadas entre los kilómetros 14 y 26 de la vía a Daule comenzará este sábado 18 de abril de 2026, a las 22:00, el corte de agua potable que durará 17 horas.

La concesionaria Interagua informó que la suspensión permitirá realizar la rehabilitación del acueducto ubicado en el kilómetro 21,5 de esta vía, a la altura del Country Club.

En este sector se prevé que el servicio se reanude a partir de las 15:00 de este domingo 19 de abril.

Corte de agua se extiende a otras zonas de Guayaquil

Sectores de la vía Narcisa de Jesús tendrán la suspensión de este servicio básico este domingo 19 de abril, de 03:00 a 15:30.

Se incluirá a las siguientes urbanizaciones:

  • Mucho Lote 1 y 2
  • Horizonte Dorado
  • Villa Ensueño
  • Ciudad del Río 2
  • Veranda
  • La Perla
  • Arcos del Río
  • Colinas del Maestro
  • Romareda
  • Parque comercial Nexus
  • Jardines del Río
  • Bastión (bloques 3, 4, 8, 9, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D
  • Villa España (etapas Valencia, Madrid, y Sevilla)

Suspensión del servicio en el suroeste de Guayaquil

Por trabajos en la intersección de 10 de Agosto y Gustavo Ledesma, en el suroeste, Interagua suspenderá el servicio desde las 22:00 de este sábado 18 hasta las 07:00 del domingo 19.

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