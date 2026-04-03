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  Guayaquil

apagones en la 20 y Alcedo
Permanecer afuera de las casas, a oscuras, es una escena que ocurre en la 20 y Alcedo, al igual que en otros sectores de Guayaquil, debido a los cortes de energía eléctrica.CORTESÍA

Cortes de energía en Guayaquil: Siguen los apagones imprevistos y reclamos a CNEL

"Ya esto no se debe de normalizar", reclaman a CNEL los usuarios en Guayaquil debido a las continuas suspensiones de servicio

En pleno feriado de Semana Santa hay sectores en Guayaquil que no tienen el servicio de energía eléctrica. Esta situación se mantiene por varias semanas como ha reportado EXPRESO.

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"Lo que preocupa es que en la noche todo (está) oscuro", reclamaba la usuaria @elisam28, en la red social X.

Ante la respuesta de CNEL (Corporación Nacional de Electricidad), que ofrecía gestionar la atención, ella respondió este viernes 3 de abril de 2026: "Es la quinta vez que indican lo mismo. Y, como repito, tengo 36 horas con el problema".

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"Los microcortes continúan. Desde que llegué a mi casa ya van tres. ¿Quién repone si se dañan los electrodomésticos ? Porque CNEL se ha de lavar las manos. Den una solución por favor", pedía María Elisa Rivera, desde el sector de Samanes, en el norte de Guayaquil.

"Más de 8 horas sin luz", decía la usuaria @emejt_. La situación se repetía en sectores como Monte Sinaí, Socio Vivienda y Sergio Toral, donde la oscuridad acrecentaba el temor por la inseguridad.

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"¿Es normal tener cortes de energía? Ya esto no se debe de normalizar", reclamaba el usuario @oz2hq desde la parroquia Divino Niño, en Durán.

EXPRESO ha recogido la molestia de ciudadanos porque CNEL demora en reconectar el servicio o mantiene atención deficiente en su centro de atención telefónica.

"No responden a los números y tampoco al chat. No tengo servicio de energía", manifestaba Eddie Cañizares.

En su cuenta de X, @servicioscnelep, la entidad respondía: "Todos nuestros operadores se encuentran activos, lamentamos los inconvenientes y la espera en la atención de su llamada".

"La burla más grande. Dicen que han atendido mi reclamo, sigo sin energía desde ayer", aseguraba Cañizares, a las 10:01 de este viernes.

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