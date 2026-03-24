Apagones y crisis de atención ciudadana en Guayaquil: Las quejas contra CNEL

Usuarios reclaman a CNEL por los cortes imprevistos de energía eléctrica que se han dado, en los últimos días, en Guayaquil

En sectores como el de las calles 20 y Alcedo, en el suroeste de Guayaquil, problemas en las conexiones provocan continuos cortes de energía eléctrica, según sus vecinos.

Entre los reclamos a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) existen los que reportan cortes de energía eléctrica hasta por 40 horas en Guayaquil, por fallas del sistema u otras causas.

“Nadie nos dice lo que realmente está pasando. Se están dando cortes desde hace un par de semanas sin sentido, sin saberlo y CNEL calla. Queremos que nos digan la verdad”, reclamó Mónica Morales, residente de La Aurora (Daule), una de las zonas donde se han registrado los cortes.

“Más de seis horas sin luz ya, para que en un par de días vuelva a ocurrir. Así ha pasado el último mes y medio. Uno podría tolerar un hecho aislado, pero ya no si pasa seguido”, reclamaba este martes 24 de marzo de 2026 el usuario @CristhianIsm.

Tras varias horas de insistir por atención a CNEL, le indignaba la falta de respuesta. “Todavía sin luz. Es increíble lo de ustedes, ya ni contestan”, cuestionó en la red social X.

Todavía sin luz es increíble lo de ustedes, ya ni contestan — CrIS (@CristhianIsm) March 24, 2026

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EXPRESO ha recogido, durante los últimos días, las quejas ciudadanas que proceden de diversos sectores del sur y norte de Guayaquil: Urdesa, Kennedy, Mapasingue, Bastión Popular, Sopeña, entre otros.

La frustración se manifiesta a través de redes sociales, donde los usuarios exigen a CNEL una respuesta y la acción oportuna para que vuelva el servicio, que afecta no solo las actividades cotidianas sino también el descanso y a los negocios.

Ante la impotencia ciudadana, la Defensoría del Pueblo indicó que se puede presentar un reclamo contra CNEL en sus oficinas a nivel nacional.

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