Apagones Guayaquil: ¿Qué hacer si CNEL no responde reclamos por cortes imprevistos?

Ante los constantes reclamos por los apagones imprevistos en Guayaquil, CNEL guarda silencio y no explica los motivos

Personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) reconectó el servicio de energía eléctrica en las calles 20 y Alcedo, pero a las 18 horas se volvió a ir.

Reclamar a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) por los cortes imprevistos de energía eléctrica no siempre resuelve el problema. Los apagones se repiten o continúan en Guayaquil.

En las quejas que los usuarios dejan en la cuenta @servicioscnelep, de la red social X, se mencionan casos de entre trece y hasta cuarenta horas sin energía eléctrica, ya sea por cortes repentinos o por fallas en el sistema.

Al final, la problemática es la misma: alimentos que se echan a perder, refrigeradores que se dañan y vecinos que deben permanecer fuera de sus hogares.

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Los problemas por reconexiones fallidas llegan a casos extremos, como el que se vive en el sector Isla San José Fénix, en 20 y Alcedo, en el suroeste.

Ahí sumaban 120 horas sin energía eléctrica desde el jueves hasta el lunes pasado. Ese día, en la noche, acudió personal de CNEL a reparar, pero el alivio duró 18 horas: a las 14:20 de este martes 24 de marzo de 2026 volvió a fallar el servicio.

"¡Qué coraje, esto es inhumano!", reclamaban los moradores de esta zona, donde el agua del estero Salado afecta los cables, según denunciaron a EXPRESO.

En su desesperación, los residentes del sector pidieron ayuda a la Defensoría del Pueblo, a través de la red social X.

La entidad respondió: "Si CNEL no te brinda una respuesta oportuna, te recomendamos acercarte a una de nuestras oficinas para presentar tu reclamo".

En el sitio web de la Defensoría del Pueblo están disponibles las direcciones de sus oficinas y los números telefónicos para atención.

Hola @WendyMoraOrtiz, si @CNEL_EP no te brinda una respuesta oportuna, te recomendamos acercarte a una de nuestras oficinas para presentar tu reclamo. Puedes acceder a nuestras direcciones a escala nacional en el siguiente enlace: https://t.co/HwW3ofVTUZ

Saludos — Defensoría del Pueblo de Ecuador (@DEFENSORIAEC) March 23, 2026

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