Así operaba la mafia albanesa y Los Lagartos en el tráfico de cocaína desde Ecuador

Red vinculada a mafia albanesa y a Los Lagartos cae en operativo.

Una investigación de casi 20 meses derivó en la desarticulación de una estructura criminal transnacional que operaba desde los puertos ecuatorianos para enviar cocaína a Europa y otros mercados internacionales. La red estaría vinculada a la mafia albanesa y a un brazo operativo local de la organización delictiva Los Lagartos, según información policial.

El operativo, denominado Bremen, se ejecutó el 12 de febrero de 2026 y dejó como resultado 26 personas detenidas, 20 allanamientos y una afectación económica estimada en 68,1 millones de dólares a las economías criminales.

De acuerdo con John Reimberg, ministro del Interior, la organización utilizaba actividades comerciales legales, como la exportación de concentrado de oro y banano, para contaminar contenedores en los puertos de Guayaquil y Posorja.

Desde allí, la droga era enviada principalmente hacia Canadá, con el puerto de Montreal como punto clave de ingreso, para luego ser redireccionada a países europeos, entre ellos Países Bajos. Rusia también figuraba entre los destinos de esta red.

Incautaciones previas y alcance de la investigación

El caso se originó en 2024, cuando un primer operativo permitió la incautación de 1,1 toneladas de cocaína. Desde entonces, y como parte de cinco intervenciones vinculadas a la misma investigación, se ha decomisado un total de 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Durante la ejecución de 'Bremen' se realizaron allanamientos en Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Chimborazo, y se retuvieron cinco vehículos, entre automóviles de alta gama y camiones de carga pesada, presuntamente utilizados para la movilización del alcaloide.

Los detenidos estarían vinculados a tareas logísticas, seguridad y contaminación de carga, roles clave dentro de la estructura criminal para asegurar el envío de la droga al exterior. La investigación continúa para identificar posibles nexos adicionales dentro de la cadena portuaria y determinar el destino final de los recursos económicos generados por esta red, considerada una de las más relevantes detectadas en el tráfico marítimo de droga desde Ecuador en los últimos años.

