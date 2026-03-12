Municipio de Guayaquil busca dónde ajustar el presupuesto tras reforma al Cootad

Son días agitados puertas adentro del Municipio de Guayaquil. La reforma al Cootad ha generado un sacudón en diferentes instituciones y en la ciudad. La alcaldesa encargada de Guayaquil, Tatiana Coronel, ha solicitado un análisis a la Dirección Financiera en torno a la gran incertidumbre que atraviesan varias direcciones y empresas públicas municipales.

De acuerdo con Emily Vera, concejala de la Revolución Ciudadana, la ley establece una nueva regla fiscal del 70/30 y exige que cada trimestre los GAD presenten una especie de rendición de cuentas para informar al Ministerio de Finanzas si se está cumpliendo con esa disposición.

A partir de ello, indicó que se realizó un análisis de cuáles serían los rubros que podrían verse afectados. En la lista figuran áreas como

Deportes (con más de 9 millones de dólares de inversión)

Turismo y eventos (más de 4 millones)

Salud e higiene (casi medio millón de dólares), entre otras.

Pero allí es donde surgen las preguntas. “Tendríamos que tomar una decisión sobre estos rubros ahora. ¿Qué hacemos? ¿Los detenemos o no hacemos caso a la regla fiscal y pasaríamos de recibir el 21 % de asignaciones al 15 %? Es una decisión que vamos a tener que tomar: o paralizamos servicios para la gente o recibimos menos asignaciones del Gobierno central… Sobre eso tendremos que decidir ahora”, le cuenta a EXPRESO.

Municipio de Guayaquil: área de salud se vería afectada

En medio de este escenario, al notar que el área de salud podría verse afectada, surge la duda sobre qué pasará con el funcionamiento del Hospital Bicentenario. Ante esto, la edil respondió que “la alcaldesa (encargada) nos ha de llamar para instalar una mesa de trabajo y analizar qué hacemos: si cerramos los centros de desarrollo infantil o qué medidas tomamos. Por eso decidimos presentar y aprobar una resolución que exhorta a que el Municipio presente una demanda de inconstitucionalidad”.

Para ella, el mejor camino es que la Corte Constitucional pueda velar por los derechos e intereses que, remarca, se estarían vulnerando, de manera que la ley sea declarada inconstitucional.

Sin embargo, asegura que por ahora no existe paralización de servicios o de programas municipales. Explica que la ley da tres meses para reordenar las finanzas, por lo que actualmente se realizan ajustes internos. El presupuesto del primer cuatrimestre de 2026 deberá reorganizarse, ya que el Municipio tiene que presentar el informe correspondiente al Ministerio de Finanzas.

“Cerrar, por ejemplo, el Bicentenario sería un golpe durísimo para los guayaquileños que recurren a nuestros hospitales del día y a las unidades médicas (55 en Guayaquil) que atienden diariamente. ¿Qué le vamos a decir a esa gente que no encuentra solución en el MSP y a la que ahora tampoco vamos a atender?”.

Y agrega que ceder la infraestructura al Gobierno se podría ver reflejado en hospitales como el de Sinaí. “¿Van ellos a cumplir como lo estamos haciendo? Queda la gran interrogante para la gente”, se pregunta.

Pero ya hay una alerta concreta: los libros municipales . Vera indicó que se han detenido procesos en el Sercop y que, aunque se abra la plataforma para la contratación, los textos no llegarían a tiempo por factores como los procesos de impresión y contratación.

“¿Cómo les vamos a decir a las instituciones que este año pensábamos beneficiar a 90.000 estudiantes a los que no se les entregarán los libros? Es una vulneración directa al derecho a la educación. Por eso, como concejales, alzamos la voz frente al Gobierno y la Asamblea. La primera vía es la demanda ante la Corte, para que esta ley sea declarada inconstitucional. Y si hacen caso omiso, seguiremos demandando”, adelanta.

Sobre si existe un plan para sostener los programas municipales, este Diario conoció que la Dirección Financiera se encuentra realizando los estudios correspondientes. Mientras, agotarán todas las instancias legales y, en paralelo, revisarán el estudio financiero de los primeros tres meses del año.

“Es para saber hasta dónde podemos llegar. Es como decir hasta dónde puedo arroparme con la sábana. Eso es lo que cuestionamos y vamos a seguir cuestionando, porque consideramos que es un perjuicio”.

A finales de febrero, en una sesión del Concejo, la alcaldesa subrogante ya había alertado que se pondría en riesgo a funcionarios municipales y programas. Durante su intervención, Coronel explicó que el impacto alcanzaría distintas áreas.

“Perderíamos una cantidad bastante importante de personal”, dijo e incluso se refirió a casos de psicólogos, terapistas, entre otros, que por ejemplo trabajan en escuelas municipales. “¿Qué les vamos a decir a los niños que asisten a nuestras escuelas municipales? ¿Que ya no hay terapistas?”, cuestionó.

En tanto, otro tema que ha generado cuestionamientos en los últimos días tiene como protagonista a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), que busca reformar su estatuto. EXPRESO conoció que este jueves 12 de marzo, en una nueva sesión del Cuerpo Edilicio, habrá un pronunciamiento de los ediles.

