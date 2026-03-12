Así quedan los precios de la gasolina y diésel desde el 12 de marzo

Los precios de la gasolina y el diésel se actualizan desde este 12 de marzo. Nuevas tarifas estarán vigentes durante 30 días

Los precios de la gasolina Extra, Ecopaís, Súper y diésel cambian en Ecuador desde el 12 de marzo de 2026.

Hay cambios en el tablero de los combustibles en Ecuador. Desde las primeras horas de este jueves 12 de marzo de 2026, las estaciones de servicio del país aplican nuevos precios para las gasolinas Súper, Extra y Ecopaís, además del diésel.

La actualización ocurre cada mes y responde a un mecanismo que ajusta los valores locales según la evolución del mercado petrolero internacional. En esta ocasión, el movimiento llega con un incremento que coincide con el aumento del precio del crudo en el mundo, marcado por tensiones geopolíticas y la volatilidad energética global.

De acuerdo con la empresa estatal Petroecuador, los precios referenciales registran un alza que puede alcanzar hasta el 5 %, porcentaje que corresponde al límite máximo permitido dentro del sistema de bandas vigente en el país.

Los nuevos precios de gasolina y diésel en Ecuador

Estos son los valores que se aplican desde el 12 de marzo y que se mantendrán durante los próximos 30 días:

Gasolina Súper Premium: $3,41 por galón

Gasolina Extra y Ecopaís: $2,89 por galón

Diésel: $2,82 por galón

Este esquema de precios estará vigente hasta el 11 de abril de 2026, cuando se realice una nueva revisión mensual.

Cuánto subieron la gasolina Extra y el diésel

La actualización representa un incremento frente a los valores que rigieron durante el último mes.

Hasta el 11 de marzo, el galón de gasolina Extra y Ecopaís se comercializaba en $2,76. Con el nuevo ajuste, el precio pasó a $2,89, lo que implica una subida de 13 centavos por galón.

El diésel también registra un aumento. El galón pasó de $2,70 a $2,82, es decir 12 centavos adicionales respecto al mes anterior.

Estos cambios responden al sistema de bandas que regula parte del mercado de combustibles en Ecuador y que permite variaciones mensuales dentro de límites establecidos.

Cómo funciona el sistema de bandas en los combustibles

El sistema de bandas se implementó para moderar las variaciones bruscas en el precio de ciertos combustibles. Bajo este modelo, los valores de la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel pueden subir o bajar cada mes, pero solo dentro de un rango máximo permitido.

En la actualización de marzo, el incremento alcanza el 5 %, el techo que permite este mecanismo.

El caso de la gasolina Súper funciona de manera diferente. Su precio se ajusta directamente según la cotización internacional de los derivados del petróleo. Para este mes, el valor sugerido del galón es de $3,41.

El contexto internacional detrás del aumento

El comportamiento de los precios también está ligado al panorama global del petróleo. En las últimas semanas, el valor del crudo ha mostrado una tendencia al alza, impulsada por tensiones en Medio Oriente y por la incertidumbre en el suministro energético internacional.

Ese escenario impacta directamente en los mercados de combustibles y termina reflejándose en países importadores o con esquemas de ajuste vinculados al precio internacional, como ocurre en Ecuador.

Con esta actualización, el país inicia un nuevo período de precios que se mantendrá durante un mes, hasta la próxima revisión programada para abril.

